Vittoria in trasferta per l’Happy Casa Brindisi. La formazione allenata da Frank Vitucci ha superato I lombardi in una gara condotta con autorevolezza per l’intero arco di gara (undici punti di vantaggio dopo la prima metà). Risultato finale: Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 68-74. Pugliesi che dopo 24 giornate della stagione regolare consolidano il secondo posto in classifica, preziosissimo in vista dei play off scudetto del campionato di serie A di pallacanestro maschile.
Automobilismo: in Bahrain primo gran premio per il campionato del mondo di formula 1. Il pilota pugliese di Martina Franca, unico italiano in lizza, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) parte in dodicesima posizione, davanti al compagno di squadra Raikkonen. Pole position per Verstappen (Red Bull) mentre le Ferrari sono in quarta (Leclerc) e ottava (Sainz) posizione di partenza. Via alla gara alle 17 ora italiana.
Calcio: serie C girone C, oggi (ore 15) fra le altre partite Avellino-Virtus Francavilla Fontana e Bisceglie-Ternana. Umbri che potrebbero essere promossi in serie B già oggi in caso di successo a Bisceglie e contemporanea mancata vittoria dell’Avellino. Fra le gare della giornata di serie D girone H (ore 15) spicca Brindisi-Taranto.
(foto: tratta da tweet di Antonio Giovinazzi)