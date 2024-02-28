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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: vento fino a burrasca e mareggiate, 16 regioni in allerta temporali. Codice rosso per parte del Veneto Protezione civile, previsioni meteo

28 Febbraio 2024
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Allerta rossa per parte del Veneto, arancione per un’altra parte di quella stessa regione e zone dell’Emilia-Romagna. Sedici regioni in allerta gialla per temporali oggi. Non la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca sud-orientali con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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