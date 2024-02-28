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Monopoli: sabato a teatro il “suocero” nel film di Paola Cortellesi Giorgio Colangeli fra i protagonisti di "Le volpi" con Antonella Attili e Federica Ombrato

28 Febbraio 2024
Le Volpi 6 Luca Del Pia

Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:

Il palcoscenico del Teatro Radar accoglie sabato 2 marzo Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato nel primo dei due appuntamenti del week-end della stagione teatrale ‘Bagliori’ a Monopoli. A cui segue domenica 3 marzo al Teatro Mariella uno spettacolo dedicato alle famiglie, con il quale si indagano i misteri dell’universo.

Fine settimana di spettacoli per tutte le età con la programmazione a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari: sabato alle ore 21 nello spettacolo Le volpi, prodotto da CapoTrave e Infinito Teatro, è la provincia italiana la vera protagonista, declinata come microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Un racconto che morbidamente scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. I tre protagonisti, davanti a un vassoio di biscotti vegani, confessano legittimi appetiti e interessi naturali, stringono e si sciolgono accordi, regolando la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi.

Domenica alle ore 18 ci spostiamo al Teatro Mariella con la Stagione famiglie a teatro: in L’universo è un materasso e le stelle un lenzuolo, produzione Compagnia del sole, Flavio Albanese scandisce un grande racconto del tempo, diviso in quattro capitoli. Uno spettacolo scritto da Francesco Niccolini – consigliato a un pubblico a partire da 8 anni – che porta gli spettatori a imparare ridendo e a farsi le stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nei secoli. “Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) – spiega l’autore – da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire”.

La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli. Gli appuntamenti al Teatro Mariella sono realizzati in collaborazione con Associazione APAD.

Botteghino

biglietti per la Stagione serale hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, quelli per la Stagione dedicata alle famiglie partono da 8 euro. Sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

(foto: Luca Del Pia)


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