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Comuni dei Monti Dauni: al via i ripristini stradali dopo i lavori per la fibra ottica Il programma

28 Febbraio 2024
cavi telefonici lavori open fiber

Di seguito un comunicato diffuso da Open fiber:

Al via i ripristini stradali nei Comuni dei Monti Dauni interessati dai lavori di realizzazione della rete pubblica in fibra ottica. Open Fiber conferma dunque gli impegni assunti nel corso del tavolo tecnico aperto dalla Prefettura di Foggia nelle scorse settimane. I responsabili regionali di Open Fiber, convocati proprio in merito allo stato della viabilità, hanno presentato all’Ufficio territoriale del Governo e alle Amministrazioni comunali presenti al tavolo tecnico il cronoprogramma dei ripristini stradali:

Alberona: nessuna attività prevista in quanto non interessato dai cantieri

Anzano di Puglia: 4-8 marzo

Castelluccio dei Sauri: nessuna attività prevista in quanto non interessato dai cantieri

Castelluccio Valmaggiore: 11-15 marzo

Faeto: 28 febbraio-7 marzo

Orsara: ripristini già ultimati

Roseto Valfortore: nessuna attività prevista in quanto non interessato dai cantieri

Troia: 21 febbraio-15 marzo

È opportuno ribadire che gli interventi di ripristino delle strade nei Comuni saranno effettuati compatibilmente con le condizioni atmosferiche favorevoli, in modo da garantire il miglior risultato e in linea con la strategia di sostenibilità che contraddistingue l’impegno di Open Fiber nei cantieri avviati in tutta Italia. Ciò nel pieno rispetto del decoro urbano, della tutela della sicurezza delle persone e per ridurre al minino eventuali disagi alla circolazione veicolare.


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