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Alle 18,42 il sisma di magnitudo 3,8. Alle 19,45 quello di magnitudo 3,5. Epicentro la costa albanese, nel tratto di minore distanza dalla Puglia.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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