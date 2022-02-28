Ieri sono state consegnate all’ospedale “Tatarella” di Cerignola le prime 68400 dosi di vaccino anti corona virus Novavax destinate alla Puglia.

Riporta in comunicato della Regione Puglia: “Tali dosi, verranno ripartite, poi, su base provinciale sulla base della popolazione ISTAT over 18. All’ASL Bari saranno assegnate 21.300 dosi, all’ASL Bt 6.500, all’ASL Brindisi 6.700, all’ASL Foggia 10.400, all’ASL Lecce 13.700 e all’ASL Taranto 9.800 dosi.

Il Novavax sarà somministrato per via intramuscolare in due dosi, la seconda dopo 21 giorni dalla prima, e sarà “ready to use”, in quanto già diluito.

La conservazione sarà più snella rispetto ai precedenti vaccini in quanto saranno sufficienti frigoriferi a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.”