Di Nino Sangerardi:

Prosegue l’impegno della Regione per la promozione della lettura a favore delle lettrici e dei lettori più giovani. L’idea è anche quella di valorizzare autori ed editori impegnati in questo settore.

Ecco il Premio di Letteratura La Magna Capitana per Ragazzi e Ragazze (anno 2026), istituito dalla Regione Puglia d’intesa con Puglia Culture.

Riservato ai libri in italiano, come prima lingua, o ai libri tradotti in italiano dal greco, montenegrino e sloveno, pubblicati dal 1 novembre 2024 al 31 dicembre 2025, destinati ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Ammesse opere di carattere narrativo, poetico e più in generale di fantasia, oltre alle opere di carattere divulgativo.

Non sono ammesse ristampe, autopubblicazioni e libri pubblicati esclusivamente in formato elettronico.

Ogni libro potrà essere iscritto ad una sola delle tre categorie in gara: 6-8 anni; 9-11 anni.

La partecipazione è gratuita.

Le opere iscritte al premio entro le ore 12.00 del 7 febbraio 2026 saranno valutate dalla giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale che appartengono al mondo dello studio, della ricerca e della promozione della letteratura per ragazzi.

Autori o editori devono inviare 5 copie per ogni opera in formato cartaceo al seguente indirizzo:Segreteria del Premio “la Magna Capitana” presso Museo di storia naturale – Viale Giuseppe Di Vittorio, 31 – 71121 in Foggia.

La giuria tecnica avrà il compito di selezionare i tre finalisti per ogni categoria, entro il giorno 27 febbraio 2026. Tra le prerogative della giuria tecnica resta anche la possibilità di assegnare riconoscimenti speciali ad autori, editori o opere di particolare valore o interesse, a proprio insindacabile giudizio.

Definita le terzine finaliste, la voce passerà alla Giuria dei giovani lettori, composta dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

In linea con le più moderne linee pedagogiche dell’autonomia e dell’autodeterminazione, saranno gli studenti i veri protagonisti del Premio. Lettrici e lettori in erba decreteranno con i propri voti i vincitori finali, ai quali verrà assegnato un premio di 2.000 euro, comprensivo di spese di viaggio per partecipare alla cerimonia finale di premiazione in programma a maggio 2026.

C’è tempo fino al 21 febbraio 2026 per candidare le classi scolastiche che si impegneranno a leggere i libri con la guida dell’insegnante. I docenti e le docenti raccoglieranno i voti per comunicarli alla segreteria entro il 20 maggio 2026.

Verranno accolte le richieste in ordine d’arrivo, fino a 200 classi partecipanti.

Invariata la formula degli scorsi anni, che ha contribuito a rinsaldare il rapporto tra scuole e biblioteche. Anche per questa edizione la Regione Puglia si impegna ad acquistare cento copie dei volumi finalisti per le biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.