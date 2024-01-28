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30 Aprile 2026
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Sinner al mattino, Genoa-Lecce a pranzo poi Carpegna prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, la serie C girone C e la serie D girone H Il tennista italiano per la prima volta in finale degli Australian open

28 Gennaio 2024
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Alle 9,30 ora italiana Sinner-Medvedev. È la finale degli Australian open di tennis. Per la prima volta c’è un italiano, in finale: Jannik Sinner.

Calcio serie A: alle 12,30 si disputa Genoa-Lecce, importante partita6fra due squadre che vogliono evitare la zona retrocessione.

Due posticipi nella giornata di serie C girone C: alle 16,15 Taranto-Benevento ed alle 20,45 Catania-Monopoli.

Serie D girone H: fra le partite in programma oggi Angri-Manfredonia, Barletta-Nardò, Casarano-Palmese, Città di Fasano-Bitonto, Gravina in Puglia-Fidelis Andria, Paganese-Città di Gallipoli, Team Altamura-Rotonda (ore 14,30) e Martina-Gelbison (ore 15,30).

Basket maschile serie A: si gioca alle 18 Carpegna prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, confronto salvezza.

 

 

 

 

 

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