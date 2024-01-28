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Dall’esperienza di Ferrotramviaria nasce Tfi Trasporti ferroviari italiani

28 Gennaio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:

È nata la società T.F.I. Trasporti Ferroviari Italiani Srl, un nuovo capitolo che vede Ferrotramviaria SpA come punto di partenza per un obiettivo ancor più ambizioso nel settore merci ferroviario e della logistica.

T.F.I. è il frutto di una visione strategica che celebra un importante traguardo nel suo percorso di crescita e innovazione. Dal dicembre del 2007, infatti, Ferrotramviaria ha preso la decisione strategica di entrare direttamente sul mercato ferroviario merci ottenendo il Certificato di Sicurezza, una pietra miliare essenziale per operare su qualsiasi servizio dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Questa decisione ha aperto nuove prospettive e opportunità nel settore, creando una posizione a Ferrotramviaria da protagonista nel panorama nazionale del trasporto merci su rotaia.

Un ulteriore passo è stato compiuto dal 2012, quando Ferrotramviaria ha investito in 4 nuovi locomotori Alstom “Traxx F140 DC E.483”, dedicati al trasporto merci nazionale. Questi investimenti mirati hanno potenziato la flotta della compagnia, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità nelle operazioni commerciali.

Da questo impegno costante per l’eccellenza, la qualità e l’innovazione, è nata la società T.F.I. Trasporti Ferroviari Italiani Srl nel ruolo di catalizzatore per incrementare il business nel trasporto merci e nella logistica. Con un’attenzione particolare verso il futuro, T.F.I. è pronta a crescere ulteriormente affrontando le sfide del settore e mettendo a disposizione dei propri clienti tutta la propria esperienza e innovazione.

Ferrotramviaria desidera ringraziare i suoi clienti storici, che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita della società, e che continueranno a essere partner nevralgici anche per il futuro sviluppo di T.F.I..

La visione di Ferrotramviaria è chiara: consolidare la sua posizione nel settore, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle infrastrutture e dell’economia nel panorama italiano ed europeo.


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