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6 Maggio 2026
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Basilicata: terremoto Alle 10,23 con epicentro a Ricigliano. Magnitudo 3,8

28 Gennaio 2024
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Epicentro in Campania, a Ricigliano, nel salernitano al confine (un ponte, in pratica) con la Basilicata, e profondità dieci chilometri. Magnitudo 3,8 (dopo un’iniziale stima 4)per il terremoto registrato alle 10,23.

(immagine: tratta da emsc.eu)

 

 

 

 

 

 

 


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