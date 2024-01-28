Epicentro in Campania, a Ricigliano, nel salernitano al confine (un ponte, in pratica) con la Basilicata, e profondità dieci chilometri. Magnitudo 3,8 (dopo un’iniziale stima 4)per il terremoto registrato alle 10,23.
(immagine: tratta da emsc.eu)
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