Di seguito il comunicato:

Si terrà alle ore 9.30 di sabato 9 maggio, presso la Sala Cavallerizza, in Piazza Plebiscito n.52 a Laterza, la premiazione dei piccoli concorrenti vincitori della quarta edizione del Festival di Poesia dedicato alla Mamma, che quest’anno ricorre in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

La manifestazione, coordinata dal segretario di CAVE Aps Angelo Castria, è promossa dall’Associazione culturale CAVE Aps, in collaborazione con Interzona News e La Goccia di Ginosa, e gode del patrocinio del Comune di Laterza, della Presidenza della Regione Puglia, della Diocesi di Castellaneta, del Csv Taranto Ets e dell’Associazione “Il punto a giorno”.

I lavori, moderati dalla giornalista Antonella De Biasi, saranno aperti dai saluti istituzionali di Mario Turitto, Presidente CAVE Aps, del Sindaco di Laterza Prof Franco Frigiola e del Dott. Giuseppe Tucci del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

In seguito interverrà S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, che accompagnerà il pubblico in uno straordinario viaggio, illuminandolo sulla figura di San Francesco d’Assisi, cui è dedicata l’edizione 2026 del Festival, e sullo straordinario rapporto del Santo con la madre Pica De Bourlemont (Donna Pica) che compì il primo grande atto d’amore liberandolo dallo sgabuzzino paterno, permettendogli la fuga e l’inizio del suo percorso spirituale, anche se questo significò perderlo.

In seguito ci sarà la premiazione dei vincitori della quarta edizione del Festival di Poesia dedicato alla Mamma, manifestazione cui hanno partecipato circa cento tra alunni delle ultime tre classi della scuola primaria e studenti della scuola secondaria di primo grado.

Questi, guidati dai loro insegnanti o stimolati da genitori e familiari, hanno partecipato al Festival presentando poesie o filastrocche sul tema “Cantico per Mamma” ispirandosi alla figura di San Francesco d’Assisi e al suo rapporto con la madre Pica De Bourlemont.

La giuria della quarta edizione del Festival di Poesia dedicato alla Mamma di CAVE Aps è composta da Stefano Giove, presidente, e da Anna Cellaro, Antonella De Biasi, Antonio Dellisanti, Maria Daniela Pierri e Marilena Frigiola.