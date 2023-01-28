Di seguito il comunicato:

Narrare la crisi di un territorio è allo stesso tempo narrarne la capacità di resilienza e reazione, la voglia di ricercare nuove traiettorie di sviluppo e nuove sfide.

Taranto, alle prese da tempo con criticità ambientali e ripetute crisi produttive, pur in un contesto generale di grande difficoltà per le imprese si è messa in cammino verso un futuro di profonde trasformazioni economiche.

La pianificazione strategica territoriale, il PNRR e la programmazione 2021-27 pongono tutti gli attori, imprese e decisori pubblici, nella prospettiva obbligata del cambiamento.

Il JTF per Taranto, che ne esprime perfettamente il senso, punta proprio sul cambiamento energetico e sulla diversificazione produttiva attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, dell’idrogeno, dell’economia circolare, dei servizi ad alto contenuto di conoscenza, la valorizzazione di segmenti di know how presenti a livello locale, il riposizionamento competitivo di settori tradizionali.

La sfida della transizione è già cominciata.