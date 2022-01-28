rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Psicologia di base, “lungimirante legge” della Regione Puglia Mennea

28 Gennaio 2022
IMG 20200704 080842

Di seguito un comunicato diffuso da Ruggero Mennea, consuglie regionale della Puglia:

“La pandemia che ci attanaglia da ormai due anni sta causando ai nostri cittadini, tra gli altri, gravissimi problemi psicologici”, inizia così l’intervento del consigliere regionale Ruggiero Mennea in merito ai “danni sociali” che questa pandemia sta procurando a tanti cittadini, giovani e adulti, sani e fragili.
“Proprio oggi, infatti, il Presidente della Società italiana di Neuropsicofarmacologia ha reso noto che dall’inizio della pandemia vi è stato nella popolazione un aumento del 26% della depressione e del 28% dei disturbi d’ansia, in particolar modo riscontrato nelle categorie più fragili e negli adolescenti”, sottolinea cosi Mennea un dato sul quale tutti dovrebbero riflettere.
“Per questo motivo, in modo lungimirante la Regione Puglia ha approvato nel 2020 (seguita dalla Campania e dalla Lombardia) una Legge che ha istituito il servizio di psicologia di base e delle cure primarie.
Sono fermamente convinto – continua il consigliere dem – della bontà e della necessità di tale supporto psicologico professionale e per questo motivo ho presentato un’interrogazione con la quale chiedo di essere messo a conoscenza dello stato di attuazione di questa legge, in particolar modo relativamente alla istituzione del dirigente psicologo presso ogni ASL e dell’Osservatorio regionale presso l’AReSS.
Ho chiesto, altresì, che il Consiglio regionale sia informato dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell’assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità pugliese in campo sanitario, come previsto dalla stessa legge”.
“E’ nostro dovere tutelare in ogni modo possibile i nostri cittadini e fornire loro tutto il supporto necessario al superamento di questa difficilissima fase e ogni legge approvata che va in questa direzione necessita di una costante verifica sulla sua effettiva applicazione in modo da realizzare al meglio gli scopi che si è prefissata. In questi momento critico – conclude Mennea – non è sufficiente solo il supporto economico se non si associa anche quello psicologico per evitare una bancarotta sociale”.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

treno martina lecce binari maggiore contrasto

Da oggi FS Sud-est Subentra a Fse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione