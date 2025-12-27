Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra Dipartimento Turismo Economia Cultura e Valorizzazione della Regione Puglia e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, per la realizzazione di iniziative congiunte di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico sociale e culturale.

In particolare, promuovere attività di studio ricerca conferenze seminari, summer school, scavi archeologici, tutoraggi; sviluppare progetti e programmi che possano essere presentati nell’ambito di finanziamenti nazionali e internazionali, svolgere eventi divulgativi dei risultati delle ricerche archeologiche, degli studi e dei restauri in concorso con le imprese e associazioni territoriali.

Sostenere tirocini e stage, borse di studio; individuare novi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio attraverso la cooperazione e pratiche partecipative con gli Enti Locali e loro aggregazioni socio-culturali.

Quindi attivare uno cambio informativo tra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere azioni e progettualità.

Regione e Università forniranno l’appoggio logistico e tecnico per la progettazione, messa in opera e accesso alle mansioni programmate, in primo luogo per i progetti di scavo archeologico previa intesa con le relative Soprintendenze ABAP competenti e il rispetto delle normative di sicurezza.

L’Università L’Orientale è la più antica Scuola di sinologia e orientalistica del continente europeo, con una consolidata tradizione di studi nelle lingue culture e società dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e delle Americhe.

Pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra culture e lo sviluppo del territorio in cui è presente, attuando forme di stimolo e collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini.

Durata della convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di Napoli L’Orientale?

Entrerà in vigore al momento della firma e avrà tre anni di validità, con la possibilità di rinnovo a seguito di volontà delle Parti.