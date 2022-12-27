Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 179
Provincia di Bat: 28
Provincia di Brindisi: 76
Provincia di Foggia: 63
Provincia di Lecce: 173
Provincia di Taranto: 76
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 2
14.006
Persone attualmente positive
275
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.567.001
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.962
Provincia di Bat: 133.762
Provincia di Brindisi: 152.091
Provincia di Foggia: 221.761
Provincia di Lecce: 337.606
Provincia di Taranto: 214.210
Residenti fuori regione: 16.694
Provincia in definizione: 5.319