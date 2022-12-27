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Puglia: 1590405 positivi a test corona virus, incremento di 608 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 dicembre 2022

608

Nuovi casi

8.256

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 179
Provincia di Bat: 28
Provincia di Brindisi: 76
Provincia di Foggia: 63
Provincia di Lecce: 173
Provincia di Taranto: 76
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 2
14.006

Persone attualmente positive

275

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.590.405

Casi totali

13.453.400

Test eseguiti

1.567.001

Persone guarite

9.398

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.962
Provincia di Bat: 133.762
Provincia di Brindisi: 152.091
Provincia di Foggia: 221.761
Provincia di Lecce: 337.606
Provincia di Taranto: 214.210
Residenti fuori regione: 16.694
Provincia in definizione: 5.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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