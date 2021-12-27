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Puglia: periodo di Natale con temperature da primavera Pioggia nella notte e vento da meridione

27 Dicembre 2021
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I giorni del Natale sono stati caratterizzati da temperature primaverile in Puglia. Non fa difetto oggi, con un innalzamento, anzi, nella notte è la giornata si prospetta in continuità. Nell’immagine (fonte protezione civile della Puglia) i 15 gradi registrati a Santa Maria di Leuca intorno alle 4, in tutto il Salento e nella fascia ionica del tarantino si scende di uno-due gradi ma non di più. Lo stesso vale per la costa adriatica del barese e perfino la valle d’Itria e le zone interne del foggiano hanno fatto registrare dieci gradi circa, in piena notte. In inverno. Effetto del vento da sud.

Pioggia in nottata su varie zone della regione, non grandi quantitativi.


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