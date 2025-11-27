Di Nino Sangerardi:

Il circolo FIAF Photo Digital Puglia Associazione Fotografica ha ideato e organizzato la nuova Mostra “Paesaggi di Puglia – dalla Terra al Mare”.

Evento che ” nasce come un viaggio visivo e sensoriale attraverso la dualità profonda che caratterizza la nostra regione: una terra sospesa tra orizzonti di campi e distese di mare, tra la quiete dell’entroterra e la vitalità delle coste. L’esposizione vuole raccontare questa duplice anima della Puglia — la terra e il mare — attraverso lo sguardo di autori che, con sensibilità e passione, hanno saputo cogliere la luce, le sfumature e l’identità autentica di un territorio unico”.

L’inaugurazione della Mostra si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 16 presso la Fiera Gustarte di Gravina in Puglia (Via Spinazzola).

Visitabile per tutta la durata della Fiera, dal 28 al 30 novembre, all’interno di uno stand dedicato all’Associazione.

La mostra, patrocinata da EPLI Puglia – Ente Pro Loco Italiane Puglia e riconosciuta dalla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, si inserisce nel contesto della Fiera Gustarte come spazio d’incontro tra arte, cultura e territorio, offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire la Puglia attraverso la potenza evocativa della fotografia.

Espongono gli autori: Pietro Amendolara , Rino Biccario , Domenico Belfiore , Francesco Paolo Binetti , Salvatore Carbone , Diana Cimino , Pasquale Ciuffreda , Maddalena Cometa , Isa De Santis , Paola Grimaldi , Francesco Laroccia , Anna Lisi , Michele Losito , Lena Losacco Sandrucci i , Rosanna Latronico , Luigi Mastantuono , Emmanuele Nitti , Matteo Pappadopoli , Rocco Pedone , Tedeschi Michele , Angelo Tedeschi .

La copertina ufficiale della Mostra è stata realizzata con due immagini che rappresentano simbolicamente i due volti della Puglia: la terra, fotografata da Matteo Pappadopoli , e il mare, immortalato da Diana Cimino .