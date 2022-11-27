Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 231
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 94
Provincia di Foggia: 95
Provincia di Lecce: 308
Provincia di Taranto: 96
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 2
13.988
Persone attualmente positive
206
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.527.807
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.684
Provincia di Bat: 131.247
Provincia di Brindisi: 148.155
Provincia di Foggia: 216.583
Provincia di Lecce: 325.420
Provincia di Taranto: 209.434
Residenti fuori regione: 16.304
Provincia in definizione: 5.233