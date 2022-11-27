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Puglia: 1551060 positivi a test corona virus, incremento di 873 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 novembre 2022

873

Nuovi casi

7.351

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 231
Provincia di Bat: 43
Provincia di Brindisi: 94
Provincia di Foggia: 95
Provincia di Lecce: 308
Provincia di Taranto: 96
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 2
13.988

Persone attualmente positive

206

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.551.060

Casi totali

13.209.325

Test eseguiti

1.527.807

Persone guarite

9.265

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.684
Provincia di Bat: 131.247
Provincia di Brindisi: 148.155
Provincia di Foggia: 216.583
Provincia di Lecce: 325.420
Provincia di Taranto: 209.434
Residenti fuori regione: 16.304
Provincia in definizione: 5.233

 

 

 

 

 

 

 

 


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