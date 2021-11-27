Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 78
Provincia di Bat: 19
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 74
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 45
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 3
3.953
Persone attualmente positive
136
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.051
Provincia di Bat: 28.747
Provincia di Brindisi: 22.199
Provincia di Foggia: 49.377
Provincia di Lecce: 33.002
Provincia di Taranto: 42.793
Residenti fuori regione: 1.043
Provincia in definizione: 551