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Puglia: 278763 positivi a test corona virus, incremento di 299 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 novembre 2021

299

Nuovi casi

20.305

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 78
Provincia di Bat: 19
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 74
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 45
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 3
3.953

Persone attualmente positive

136

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

278.763

Casi totali

4.720.803

Test eseguiti

267.927

Persone guarite

6.883

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.051
Provincia di Bat: 28.747
Provincia di Brindisi: 22.199
Provincia di Foggia: 49.377
Provincia di Lecce: 33.002
Provincia di Taranto: 42.793
Residenti fuori regione: 1.043
Provincia in definizione: 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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