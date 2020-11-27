Di Francesco Santoro:

«L’Rt negli ultimi giorni è sceso e ritengo che la Puglia rimarrà in zona arancione. Questo, però, non significa che non ci sia una pressione molto forte sulle strutture sanitarie». Così il presidente della Regione, Michele Emiliano, ai microfoni della trasmissione L’aria che tira (La7). «Ci sono dodici volte i contagi del periodo marzo-aprile e noi abbiamo prima raddoppiato e poi triplicato e adesso andiamo verso la quadruplicazione dei posti letto Covid, ma questa capacità non è infinita- ha proseguito il governatore-. Il numero dei contagi deve diminuire e l’unico modo per farlo sono i lockdown totali o parziali. Il governo sta andando in questa direzione: speriamo non molli troppo presto». Emiliano ha risposto anche a una domanda sull’accordo centrosinistra- Movimento 5 Stelle: «Con i consiglieri regionali coi quali abbiamo iniziato questo lavoro credo si possa migliorare la qualità del governo della Puglia. Con particolare riferimento all’economia e al contrasto alla pandemia».

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il Dipartimento Politiche della Salute comunica che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prescrivere l’ ossigeno terapia liquida domiciliare, normalmente finora riservata ai medici specialisti: è infatti attiva la disposizione per la deroga.

La prescrizione in deroga è anche sostitutiva dell’ossigenoterapia gassosa, è solo per i pazienti affetti da Covid 19 curati a domicilio ed è prevista fino al 31.1.2021.

Gli assistiti potranno contare sul servizio di Home care a domicilio, con fornitura di bombole di ossigeno liquido, boccagli, erogatori, sondini, umidificatori ecc. con assistenza H24 da parte di personale qualificato messo a disposizione dalle ditte aggiudicatarie per l’installazione delle bombole regolazione flussi, formazione dei pazienti e manutenzione.

La prescrizione avverrà su ricetta “rossa” cartacea – anche se è in fase di implementazione l’uso del formulario elettronico dedicato – e il medico indicherà il numero telefonico (numero verde) dell’azienda da contattare per avviare il servizio. La ditta entro massimo 12 ore dalla chiamata, compresi i festivi, consegna i prodotti e li installerà, ritirando la ricetta. Il paziente firmerà la bolla di consegna.