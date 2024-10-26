Di seguito il comunicato:

C’è anche Carlantino fra le città italiane, domenica 27 ottobre, protagoniste della Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi. L’iniziativa, alla sua ottava edizione, ha come slogan “Salvare un oliveto salva la vita”. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, l’Unione nazionale Pro Loco d’Italia e con la Fondazione Italiana Fegato Onlus.

In Puglia l’iniziativa si svolge in 19 comuni e gode del patrocinio di Regione Puglia, Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia, e Puglia Promozione, l’agenzia regionale del turismo.

Nel paese della diga di Occhito, la giornata è organizzata dalla locale Pro Loco, dall’associazione “Archeotrekking Occhito” e dal Comune di Carlantino.

“La camminata tra gli olivi rafforza il rapporto fra i valori della nostra terra e i nostri cittadini – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia –. Gli alberi di olivo rappresentano non solo il nostro territorio ma anche la nostra economia. Una giornata di festa che celebra il nostro patrimonio olivicolo e, soprattutto, l’olio extra vergine di qualità con la sua cultura millenaria”. La giornata inizierà alle ore 9 in piazza Santissima Annunziata dove, dopo i saluti di benvenuto del sindaco Coscia, si farà colazione tutti insieme prima della lunga camminata. Durante il trekking ci sarà la riscoperta e la valorizzazione di ulivi secolari accompagnata da racconti di storie e aneddoti legati al mondo dell’agricoltura carlantinese.

La “Camminata tra gli olivi” del comune di Carlantino, oltre a prevedere il coinvolgimento delle associazioni locali, coinvolge altresì i principali attori del settore olivicolo. Sono previste degustazioni di olio e di altri prodotti tipici locali. Sono organizzati momenti divulgativi che hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute, sottolineandone le proprietà benefiche e promuovendone un consumo giornaliero corretto. Il comune di Carlantino è entrato ufficialmente nell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio” lo scorso anno nel corso di un convegno durante il quale sono stati assegnati al comune la spilla e la bandiera che sanciscono l’ingresso nella rete nazionale “Città dell’Olio”. La candidatura rientrava fra gli interventi programmatici dell’amministrazione comunale carlantinese all’interno di un’ampia proposta che ha la finalità di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Anche l’anno scorso si è tenuta la “Camminata tra gli olivi”. Più di 25 mila persone hanno partecipato all’evento invadendo 163 comuni italiani, compreso quello di Carlantino, presenti in 18 diverse regioni.