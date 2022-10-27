Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Si parlerà di diritti umani e disabilità a Francavilla Fontana (BR) nella sala Mogavero del Castello Imperiali, giovedì pomeriggio, 27 ottobre 2022, alle ore 17.30, fino alle 20.30. Il convegno, dal titolo “I diritti delle persone con disabilità. L’impegno sul territorio” si svolgerà all’interno della VI Edizione del “Festival della Cooperazione Internazionale”.
In questo evento, si affronteranno le tematiche in questione, da una prospettiva essenziale dalla quale si muovono i promotori del Festival della cooperazione internazionale riuniti nella Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS), quella della condizione delle persone con disabilità (oltre 1 miliardo nel mondo). Si discuterà, poi, della loro invisibilità anche nelle guerre, come quella in Ucraina.
Un convegno realizzato insieme all’amministrazione comunale, che vedrà ospiti competenti per studio e per esperienza confrontarsi su alcuni aspetti della complessa e vasta condizione delle persone con disabilità, in particolare dei bambini.
Ingresso libero.
Nella giornata di domani, si svolgeranno anche due webinar sulle tematiche di “Progetti di cooperazione internazionale”, ore 10.00-13.00 e “Pace e cooperazione internazionale” ore 15.30-17.30.
LINK PER SEGUIRE I WEBINAR – https://fci2022.cinology.media/
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27 OTTOBRE 2022, ore 17.30/20.00 presso Sala Mogavero di Castello Imperiali, Francavilla Fontana (BR)
Convegno: “I diritti delle persone con disabilità. L’impegno sul territorio”.
Saluti:
Antonello De Nuzzo – sindaco di Francavilla Fontana;
Maria Angelotti – assessora alla cultura del Comune di Francavilla Fontana;
Giuseppe Brescia – referente AIFO Francavilla Fontana.
Prima sessione
Intervengono:
Raffaele Tumino – professore di Antropologia pedagogica e Filosofia dell’educazione, Università di Macerata;
Sergio Tatarano – assessore alle pari opportunità del Comune di Francavilla Fontana;
Gabriella Nenna – garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Francavilla Fontana.
Seconda sessione
Intervengono:
Annatonia Margiotta – autrice del libro “Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre”;
Gianluca Budano – direttore Ambito territoriale n.3 Francavilla Fontana;
Alessandro Cazzato – presidente associazione “Il bene che ti voglio”;
Francesco Cavallo – fisiatra, coordinatore AIFO Puglia;
Susanna Bernoldi – vicecoordinatrice AIFO Liguria.
Modera: Giulio Marchetti – AIFO Francavilla Fontana.