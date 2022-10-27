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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Carabiniere spara al comandante, 46enne accoltella cinque persone al centro commerciale: Italia, oggi Esplosione in una palazzina, morti marito e moglie: 31enne incinta in gravi condizioni, è nato il bambino

27 Ottobre 2022
Carabinieri Auto 4 Imc3

Un carabiniere ha, sparato al suo comandante uccidendolo e si è barricato in caserma. Accaduto nel comasco, edificio circondato dai militari pronti ad intervenire per mettere fine nel meno peggiore modo possibile alla vicenda. Stando a ricostruzioni giornalistiche il militare che ha sparato non era più in servizio dopo un ricovero di tipo psichiatrico.

Sempre in Lombardia ma ad Assago un uomo di 46 anni, italiano, ha accoltellato cinque persone prima di essere fermato. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. Escluso l’atto terroristico va dettagliato se fosse una vendetta, il culmine di una lite,  l’avere colpito a casaccio o chissà cos’altro. Fra gli accoltellati il calciatore Pablo Mari Villar, 29 anni, del Monza, stando al tg1 Rai.

In Toscana, nel lucchese, coniugi morti per un’esplosione accidentale in una palazzina. Nell’immobile anche una 31enne incinta,  trasportata all’ospedale in gravi condizioni : è stato fatto nascere il bambino, sta bene. Nella disgrazia la cosa più bella in assoluto, una nuova vita.

 

 

 

 

 

 

 

 


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