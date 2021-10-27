Francesco Santoro:

La Puglia è la quarta regione d’Italia con la maggiore adesione alla campagna vaccinale degli studenti. A evidenziarlo è il report della Fondazione Gimbe “Sicurezza Covid-19 nelle scuole”. Stando all’organismo indipendente, il 20,9 per cento della popolazione nella fascia d’età compresa tra 12 e 19 anni non ha ricevuto nemmeno un dose, dato che colloca la terra degli ulivi al quarto posto alle spalle di Sardegna, Lombardia e Molise. «Le evidenze scientifiche – afferma il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta – da un lato dimostrano che nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un approccio multifattoriale integrando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale».

L’Istituto superiore di sanità osserva che, nel periodo 4-17 ottobre 2021, sono stati diagnosticati, nella fascia 0-19 anni, 8.857 casi Covid: 99 persone sono finite in ospedale, 3 in terapia intensiva e non si è verificato alcun decesso. I numeri «dimostrano che sinora non si è verificato il temuto “effetto scuole”, sia grazie alla vaccinazione di studenti e personale scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale- commenta Renata Gili di Gimbe-: la conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico, anche negli alunni under 12 per i quali non ci sono ancora vaccini autorizzati».