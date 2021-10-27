rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Vaccinazioni, il report di Gimbe sulla scuola: Puglia tra le regioni virtuose I dati elaborati dall'organismo indipendente sono confortanti

27 Ottobre 2021
20211027 Figura2

Francesco Santoro: 

La Puglia è la quarta regione d’Italia con la maggiore adesione alla campagna vaccinale degli studenti. A evidenziarlo è il report della Fondazione Gimbe “Sicurezza Covid-19 nelle scuole”. Stando all’organismo indipendente, il 20,9 per cento della popolazione nella fascia d’età compresa tra 12 e 19 anni non ha ricevuto nemmeno un dose, dato che colloca la terra degli ulivi al quarto posto alle spalle di Sardegna, Lombardia e Molise. «Le evidenze scientifiche – afferma il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta – da un lato dimostrano che nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un approccio multifattoriale integrando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale».

L’Istituto superiore di sanità osserva che, nel periodo 4-17 ottobre 2021, sono stati diagnosticati, nella fascia 0-19 anni, 8.857 casi Covid: 99 persone sono finite in ospedale, 3 in terapia intensiva e non si è verificato alcun decesso. I numeri «dimostrano che sinora non si è verificato il temuto “effetto scuole”, sia grazie alla vaccinazione di studenti e personale scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale- commenta Renata Gili di Gimbe-: la conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico, anche negli alunni under 12 per i quali non ci sono ancora vaccini autorizzati».


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1777809287796

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione