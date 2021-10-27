Di seguito la comunicazione di Ispra:



Il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale dell’ISPRA segnala che durante la giornata di domani 28 ottobre è previsto un ciclone medicane, attualmente presente a sud-est della Sicilia, che potrebbe muoversi verso nord arrivando, tra la sera di domani (28 ottobre) e la mattina di venerdì (29 ottobre) sulle coste della Sicilia Orientale e Calabria ionica.

Sono previste precipitazioni intense e forti mareggiate sulla costa, con onde aventi altezza significativa oltre 4.5 m.

I fenomeni di ciclone mediterraneo stanno caratterizzando la stagione autunnale nel Mar Ionio, apparendo con sempre maggiore frequenza.

Altri casi di intensi medicane nel Mar Ionio, che alla fine hanno impattato sulle coste della Grecia, sono avvenuti a settembre 2018 e a settembre del 2020.