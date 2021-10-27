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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Operazione antidroga anche nel foggiano: undici arresti Polizia tra Puglia, Abruzzo e Molise

27 Ottobre 2021
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Tra San Severo ed alcuni Comuni di Abruzzo e Molise l’operazione antidroga della polizia. Undici arrestati per l’inchiesta della procura di Foggia per il contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti.


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