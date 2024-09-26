Di seguito il comunicato:

C’è fermento per l’edizione pilota del Festival delle Periferie. La manifestazione che

pone al centro di un format unico arti performative e filosofia, organizzata dall’ associazione

Contaminazioni, inizierà venerdì 27 settembre per proseguire fino a domenica 29,

coinvolgendo i quartieri Tamburi e Città Vecchia. Il Festival si articola attorno a due nuclei tematici,

ovvero “TAM TAM – Arti Performative Partecipate di Strada” e “Hello, Socrate! La filosofia

della città”, con un ricco programma che prevede rassegne cinematografiche, spettacoli dal vivo di

musicisti, attori, giocolieri e danzatori, oltre a momenti di riflessione filosofica. Sarà anche di

un’occasione per riflettere sul fenomeno di rigenerazione urbana, intesa non solo come trasformazione

fisica, ma anche come riqualificazione delle relazioni sociali e del senso di comunità nelle periferie.

Tematiche che caratterizzavano anche l’impegno civico di Danilo Dolci, una figura emblematica della

lotta pacifica e dell’impegno sociale, a cui il Festival delle Periferie dedica questa sua prima edizione.

All’illustre sociologo, in occasione del centenario della nascita, gli verrà tributata anche l’installazione

ambientale “Abitare la periferia. Omaggio a Danilo Dolci” dell’artista tarantino Giulio De Mitri.

L’installazione verrà presentata al pubblico e alla stampa, venerdì 27 settembre alle ore 18:00 presso

il Conservatorio Musicale G. Paisiello, anche in concomitanza alla “Notte dei ricercatori europei”. Si

tratta di un’opera site-specific, attraverso una selezione di versi poetici di Dolci, vuole dare “voce a

chi non ne ha”, promuovendo una riflessione profonda sulle dinamiche sociali ed economiche che

spesso escludono alcune fasce della popolazione. A tal proposito, la start up Asymmetrica ha lanciato

una serie esclusiva di NFT ispirati all’installazione artistica di Giulio Dimitri in omaggio a Domenico

Dolci. L’opera cattura l’essenza visionaria di Dolci, esplorando temi di innovazione e memoria. Gli

NFT offrono una reinterpretazione digitale, consentendo ai collezionisti di possedere frammenti unici

dell’installazione, unendo l’arte tradizionale con il mondo tecnologico della blockchain e creando un

ponte tra passato e futuro.

Dopo il taglio del nastro inaugurale, l’ideatrice e direttrice artistica del Festival Tiziana Magrì,

introdurrà la mission dell’evento e prenderanno parola il direttore del Conservatorio G. Paisiello Vito

Caliandro, l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Angelica Lussoso, la critica d’arte e

docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari Antonella Marino e l’operatore culturale Mauro

Marino. Seguirà il dialogo,sull’eredità e l’impegno sociale di Dolci, tra suo figlio Amico e lo scrittore

Giuse Alemanno. L’appuntamento, in Conservatorio, si concluderà con il reading poetico a cura

dell’attrice Tiziana Risolo. Inoltre, dalle ore 16:00 alle 18:00, in Piazzetta San Egidio (Città vecchia)

si terrà il laboratorio artistico “La mia città a colori” per bambini e le famiglie a cura di Domenico

Campagna.

Al calar del sole, la Città Vecchia assisterà allo spettacolo di Donpasta. Definito dal New York Times

come «uno degli attivisti del cibo più inventivi al mondo», il DJ economista e appassionato di

gastronomia giungerà nella Città dei Due Mari per dedicarle la performance “Taranto Food Remix:

Omaggio ai Pescatori di Taranto Vecchia”, che intreccia racconti di vita dei pescatori, di tradizioni

e storie legate al mare, accompagnata da una selezione musicale su vinile. L’appuntamento è fissato

per le ore 21:00, nella Piazzetta Sant’Egidio, presso la scalinata La Riccia, dove sarà possibile

degustare un piatto di tubetti e cozze, abbinati a un delizioso calice di vino.Si ricordi che, tutti gli

appuntamenti sono a ingresso libero.

Il Festival delle Periferie è supportato dal Comune di Taranto nell’ambito del Bando Periferie 2024

e dalla startup tarantina Asymmetrica, con il patrocinio del Dipartimento Turismo, Economia Della

Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese,

dell’ARCI Ragazzi Nazionale e del Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Trust e Giulia Urbana.

Questi i Partner: Conservatorio Statale “G. Paisiello”, Istituto Comprensivo Galileo, Fondazione

Rocco Spani, Parrocchia Gesù Divin Lavoratore, Parrocchia SS. Angeli Custodi, Auser Tamburi,

Giulia Trust, scuola di Danza Dance With Me, Cora Festival, Panificio Imperiale.

Main sponsor: Asymmetrica

Sponsor: Cassa Edile Taranto

Sponsor tecnico: Giardini Virgilio, FronteMare, Pasticceria L’Eclair.

Si riporta, di seguito, il programma dettagliato della prima giornata, che è consultabile anche sul

sito ufficiale www.contaminazioni.org o sulle pagine Facebook e Instagram del Festival delle

Periferie.

Venerdì 27 settembre

“Hello, Socrate!” porta la filosofia tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati al dialogo e al

pensiero critico.

● Ore 10:30 – Teatro della Scuola Consiglio

Incontro con Gianluca Caporaso, autore de “Il Signor Conchiglia”, per le classi 4ª e 5ª

elementare.

● Ore 10:30 – Palestra Scuola Giusti

Dialoghi sulla Fantasia con Massimo Gerardo Carrese, autore de “Il Grande Libro della

● Fantasia”, per le scuole medie.

Conservatorio Musicale “G. Paisiello” – Città Vecchia – Taranto

Inaugurazione Festival delle Periferie e Presentazione dell’Installazione di Giulio De Mitri in

omaggio a Danilo Dolci

● Ore 18:00 – Brindisi di Benvenuto

● Saluti Istituzionali

Vito Caliandro, Direttore Conservatorio G. Paisiello

Angelica Lussoso, Assessora alla Cultura Comune di Taranto

Presentazione del Festival a cura di Tiziana Magrì, Autrice e Direttrice del Festival

Amico Dolci, musicista e docente, in dialogo con Giuse Alemanno, narrato

● Presentazione Installazione Ambientale “Abitare le Periferie”

A cura di Giulio De Mitri, autore dell’opera

● Interventi

Antonella Marino, critico d’arte e docente, Accademia di Belle Arti di Bari

Mauro Marino, operatore culturale, “Creature di Creature: La poesia di Danilo Dolci”

● Reading Poetico

A cura di Tiziana Risolo, attrice

Piazzetta Sant’Egidio – Città Vecchia- Taranto

Dalle 16 alle 18 Laboratorio artistico per bambini e famiglie a cura di Domenico Campagna

“La mia città a colori”.

Ore 21:00 – “TARANTO FOOD REMIX: Omaggio ai Pescatori di Taranto Vecchia”

A cura di Donpasta – videomapping e DJ set.