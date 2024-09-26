Di seguito il comunicato:
C’è fermento per l’edizione pilota del Festival delle Periferie. La manifestazione che
pone al centro di un format unico arti performative e filosofia, organizzata dall’ associazione
Contaminazioni, inizierà venerdì 27 settembre per proseguire fino a domenica 29,
coinvolgendo i quartieri Tamburi e Città Vecchia. Il Festival si articola attorno a due nuclei tematici,
ovvero “TAM TAM – Arti Performative Partecipate di Strada” e “Hello, Socrate! La filosofia
della città”, con un ricco programma che prevede rassegne cinematografiche, spettacoli dal vivo di
musicisti, attori, giocolieri e danzatori, oltre a momenti di riflessione filosofica. Sarà anche di
un’occasione per riflettere sul fenomeno di rigenerazione urbana, intesa non solo come trasformazione
fisica, ma anche come riqualificazione delle relazioni sociali e del senso di comunità nelle periferie.
Tematiche che caratterizzavano anche l’impegno civico di Danilo Dolci, una figura emblematica della
lotta pacifica e dell’impegno sociale, a cui il Festival delle Periferie dedica questa sua prima edizione.
All’illustre sociologo, in occasione del centenario della nascita, gli verrà tributata anche l’installazione
ambientale “Abitare la periferia. Omaggio a Danilo Dolci” dell’artista tarantino Giulio De Mitri.
L’installazione verrà presentata al pubblico e alla stampa, venerdì 27 settembre alle ore 18:00 presso
il Conservatorio Musicale G. Paisiello, anche in concomitanza alla “Notte dei ricercatori europei”. Si
tratta di un’opera site-specific, attraverso una selezione di versi poetici di Dolci, vuole dare “voce a
chi non ne ha”, promuovendo una riflessione profonda sulle dinamiche sociali ed economiche che
spesso escludono alcune fasce della popolazione. A tal proposito, la start up Asymmetrica ha lanciato
una serie esclusiva di NFT ispirati all’installazione artistica di Giulio Dimitri in omaggio a Domenico
Dolci. L’opera cattura l’essenza visionaria di Dolci, esplorando temi di innovazione e memoria. Gli
NFT offrono una reinterpretazione digitale, consentendo ai collezionisti di possedere frammenti unici
dell’installazione, unendo l’arte tradizionale con il mondo tecnologico della blockchain e creando un
ponte tra passato e futuro.
Dopo il taglio del nastro inaugurale, l’ideatrice e direttrice artistica del Festival Tiziana Magrì,
introdurrà la mission dell’evento e prenderanno parola il direttore del Conservatorio G. Paisiello Vito
Caliandro, l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Angelica Lussoso, la critica d’arte e
docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari Antonella Marino e l’operatore culturale Mauro
Marino. Seguirà il dialogo,sull’eredità e l’impegno sociale di Dolci, tra suo figlio Amico e lo scrittore
Giuse Alemanno. L’appuntamento, in Conservatorio, si concluderà con il reading poetico a cura
dell’attrice Tiziana Risolo. Inoltre, dalle ore 16:00 alle 18:00, in Piazzetta San Egidio (Città vecchia)
si terrà il laboratorio artistico “La mia città a colori” per bambini e le famiglie a cura di Domenico
Campagna.
Al calar del sole, la Città Vecchia assisterà allo spettacolo di Donpasta. Definito dal New York Times
come «uno degli attivisti del cibo più inventivi al mondo», il DJ economista e appassionato di
gastronomia giungerà nella Città dei Due Mari per dedicarle la performance “Taranto Food Remix:
Omaggio ai Pescatori di Taranto Vecchia”, che intreccia racconti di vita dei pescatori, di tradizioni
e storie legate al mare, accompagnata da una selezione musicale su vinile. L’appuntamento è fissato
per le ore 21:00, nella Piazzetta Sant’Egidio, presso la scalinata La Riccia, dove sarà possibile
degustare un piatto di tubetti e cozze, abbinati a un delizioso calice di vino.Si ricordi che, tutti gli
appuntamenti sono a ingresso libero.
Il Festival delle Periferie è supportato dal Comune di Taranto nell’ambito del Bando Periferie 2024
e dalla startup tarantina Asymmetrica, con il patrocinio del Dipartimento Turismo, Economia Della
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese,
dell’ARCI Ragazzi Nazionale e del Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Trust e Giulia Urbana.
Questi i Partner: Conservatorio Statale “G. Paisiello”, Istituto Comprensivo Galileo, Fondazione
Rocco Spani, Parrocchia Gesù Divin Lavoratore, Parrocchia SS. Angeli Custodi, Auser Tamburi,
Giulia Trust, scuola di Danza Dance With Me, Cora Festival, Panificio Imperiale.
Main sponsor: Asymmetrica
Sponsor: Cassa Edile Taranto
Sponsor tecnico: Giardini Virgilio, FronteMare, Pasticceria L’Eclair.
Si riporta, di seguito, il programma dettagliato della prima giornata, che è consultabile anche sul
sito ufficiale www.contaminazioni.org o sulle pagine Facebook e Instagram del Festival delle
Periferie.
Venerdì 27 settembre
“Hello, Socrate!” porta la filosofia tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati al dialogo e al
pensiero critico.
● Ore 10:30 – Teatro della Scuola Consiglio
Incontro con Gianluca Caporaso, autore de “Il Signor Conchiglia”, per le classi 4ª e 5ª
elementare.
● Ore 10:30 – Palestra Scuola Giusti
Dialoghi sulla Fantasia con Massimo Gerardo Carrese, autore de “Il Grande Libro della
● Fantasia”, per le scuole medie.
Conservatorio Musicale “G. Paisiello” – Città Vecchia – Taranto
Inaugurazione Festival delle Periferie e Presentazione dell’Installazione di Giulio De Mitri in
omaggio a Danilo Dolci
● Ore 18:00 – Brindisi di Benvenuto
● Saluti Istituzionali
Vito Caliandro, Direttore Conservatorio G. Paisiello
Angelica Lussoso, Assessora alla Cultura Comune di Taranto
Presentazione del Festival a cura di Tiziana Magrì, Autrice e Direttrice del Festival
Amico Dolci, musicista e docente, in dialogo con Giuse Alemanno, narrato
● Presentazione Installazione Ambientale “Abitare le Periferie”
A cura di Giulio De Mitri, autore dell’opera
● Interventi
Antonella Marino, critico d’arte e docente, Accademia di Belle Arti di Bari
Mauro Marino, operatore culturale, “Creature di Creature: La poesia di Danilo Dolci”
● Reading Poetico
A cura di Tiziana Risolo, attrice
Piazzetta Sant’Egidio – Città Vecchia- Taranto
Dalle 16 alle 18 Laboratorio artistico per bambini e famiglie a cura di Domenico Campagna
“La mia città a colori”.
Ore 21:00 – “TARANTO FOOD REMIX: Omaggio ai Pescatori di Taranto Vecchia”
A cura di Donpasta – videomapping e DJ set.