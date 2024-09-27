Di seguito il comunicato:

Dal 10 agosto al 26 agosto il Gruppo Speleologico Martinese è tornato sulle Alpi Albanesi

per proseguire l’esplorazione della Shpella Shtares, individuata nel 2016 nella vallata di

Vrane e Madhe nel Parco Naturale Regionale Nikaj-Mertur. Negli anni successivi, con

costanza, sono stati illuminati nuovi spazi bui fino ad arrivare all’ultima spedizione “Shtares

2024”, che ha permesso di raggiungere la soglia dei 10 km.

“La Shpella Shtares – ha commentato il responsabile scientifico della spedizione Alessandro

Marraffa – è una grotta molto complessa che si apre a circa 1450 metri s.l.m., alla base della

lunga e aguzza cresta calcarea del Mali e Shtrezes che sovrasta la valle glaciale per circa

700/800 metri. Il suo largo imbocco in estate lascia fuoriuscire una corrente d'aria molto

intensa (tra i 30 e i 40 m3/s) e gelida (circa 3°C), indicando che l'ingresso conosciuto è

l’ingresso basso di un ampio sistema. Come conseguenza, le esplorazioni effettuate sono

avvenute principalmente in risalita, verso gli ingressi più alti”.

La cavità si sviluppa su diversi livelli ed è caratterizzata da morfologie a tratti freatiche

(gallerie piuttosto arrotondate) e a tratti vadose (pozzi e meandri). Il primo livello (o basale) è

quasi completamente sub-orizzontale e si sviluppa lungo dei piani di faglia che si

intersecano. Questo livello presenta alcune morfologie legate al gelo/disgelo che avviene

con l’alternarsi delle stagioni. Anche i livelli superiori sono caratterizzati dall’alternarsi di

morfologie freatiche e vadose, impostate su piani di faglia e fratture. Inoltre, sono presenti

numerose frane, che spesso ostruiscono il passaggio o obbligano a continui sali scendi.

Nonostante le morfologie freatiche e vadose derivino dall’azione dell’acqua, ad oggi la grotta

non presenta importanti scorrimenti. Il tempo necessario per raggiungere le zone più remote

della grotta a partire dall’ingresso, è di circa 2,5/3 ore, a cui bisogna aggiungere

l’avvicinamento (3 km con un dislivello di 400 m) di un’ora e mezza.

“Al fine di ridurre i tempi di percorrenza, – ha commentato il capo spedizione Donatella

Leserri – quest’anno si è potenziato l’uso del campo interno, posizionato a circa 1h

dall’ingresso e organizzato in modo da poter ospitare sei speleologi alla volta. La rotazione

dei partecipanti ha permesso di rendere più efficienti le attività e le punte esplorative. Inoltre,

per il primo anno, attraverso un apparato radio è stato possibile mettere in comunicazione il

campo base esterno, situato a Vrane, con il campo base interno. Ciò ha permesso un

contatto quotidiano con chi era dentro e reso più efficiente l’organizzazione quotidiana delle

squadre. La spedizione del 2023 aveva lasciato molti fronti esplorativi aperti, che quest’anno

ci hanno condotto a scoprire un totale di 1,8 km tra nuovi rami e ambienti che rendono

ancora più complesso e intrecciato lo sviluppo della Shpella Shtares”.

Da ormai tre anni e con l’apporto di nuove strumentazioni, il GSM studia la meteorologia

all’interno del complesso carsico.

“La Shpella Shtares è una grotta soggetta al cosiddetto “effetto camino”, – ha commentato il

geologo Claudio Pastore – la manifestazione di questo fenomeno sono le forti correnti d’aria

presenti. Nel periodo estivo il flusso di aria viene aspirato dai tanto agognati ingressi alti (per

ora sconosciuti e posti a circa 2100 – 2200 metri di quota) e fuoriesce dall’unico ingresso

noto. In inverno, invece, la direzione del flusso d’aria si inverte, e l’aria fredda esterna viene

aspirata dal basso. Grazie al posizionamento di 10 termometri, abbiamo potuto constatare

che nella grotta in estate le temperature sono stabili, tra i 3 e i 4°C. Contestualmente si è

osservato che molte cavità poste in quota sul massiccio sono occluse da ghiaccio e neve,

anche solo parzialmente. L'aria esterna che viene aspirata nel sistema attraverso questi

passaggi ha una temperatura di circa 0°C (dato rilevato nel 2023) ma discendendo verso

l’ingresso si scalda nuovamente, per via dell’abbassamento di quota. Nel mese invernale,

invece, nei primi 500-600 m della grotta si registrano temperature anche diversi gradi sotto

lo zero, con marcate fluttuazioni termiche giornaliere connesse alla variazione della

temperatura esterna. Tali fluttuazioni sono notevoli per la distanza dall’ingresso alla quale

sono state registrate e scaturiscono indubbiamente dal flusso d’aria della Shpella Shtares,

tra i più intensi documentati per una grotta”.

Tale profilo climatico ha importanti conseguenze sia da un punto di vista morfologico,

l’abbassamento delle temperature porta a cicli di gelo/disgelo che erodono e modellano le

morfologie delle gallerie interessate, sia nell'evoluzione della fauna troglobia e nei processi

di adattamento.

“Grazie anche alle competenze portate in questa campagna dai biospeleologi sloveni Teo

Delić (Uni Ljubljana) e Aja Zamolo (Center za Kartografijo favne in flore) abbiamo continuato

gli studi sulla biodiversità della grotta. Oltre alle forti correnti d’aria, anche gli animali hanno

contribuito a “indirizzare” le ultime esplorazioni – ha commentato il biospeleologo Andrea

Seviroli – come quando il volo di un pipistrello e la presenza di altri animali di superficie

(falene, opilioni e coleotteri stafilinidi) hanno suggerito la vicinanza di un lontano fronte

esplorativo con le sale prossime all’ingresso. Un’importante novità è la conferma della

presenza dei pipistrelli, di cui nella Shpella Shtares era stato individuato solo il guano.

Dall’analisi delle carcasse rinvenute sono stati identificati il vespertilio di Blyth (Myotis blythii)

e il serotino comune (Eptesicus serotinus). Tra i coleotteri si segnala la presenza delle tre

specie endemiche della grotta Kircheria dritae (Leiodidae), Anthroherpon shtarensis

(Leiodidae) e Riberius stillicidii (Leiodidae), ma non solo. Lo sperato ritrovamento di un

maschio di Orcusiella sp. sarà utile per il riconoscimento specifico di questo abitante della

Shtares (segnalato la prima volta nel 2023) e per approfondire le conoscenze sul genere,

descritto appena nel 2020 e conosciuto solamente per due grotte del Montenegro. In

aggiunta, la spedizione di quest’anno ha regalato alcuni incontri inediti, come un esemplare

di Neotrechus sp. (probabilmente N. malissorum, endemico albanese), carabide con

mandibole pronunciate, e due millepiedi (famiglia Julidae), con la particolarità che uno solo

di essi era depigmentato. Sono stati individuati altri animali con questa caratteristica

cromatica, come ragni (Linyphiidae), acari (Rhagididae), collemboli e oligocheti (classe

Clitellata), questi ultimi con sfumature opalescenti. Un altro interessante ritrovamento è

rappresentato da uno pseudoscorpione del genere Neobisium (Neobisiidae) che mancava

all’appello dal 2019”.

Anche “Sthares 2024” ha lasciato diversi fronti esplorativi in sospeso sui quali bisognerà

necessariamente tornare.

“La parola “fine” non è adatta per descrivere i risultati di una spedizione – ha concluso il

presidente del GSM Michele Marraffa – tante sono le idee per l’anno prossimo. In primis,

bisognerà concludere tutte le risalite non portate a termine e riattrezzare alcune zone della

grotta messe in stand-by negli anni precedenti. L’auspicio è quello di individuare il giusto

passaggio per accedere a un nuovo livello orizzontale e raggiungere finalmente un ingresso

alto. Contestualmente, continueremo la ricerca scientifica attraverso analisi mirate a

comprendere la mineralogia e la petrografia delle diverse rocce e dando seguito alle indagini

metereologiche e biospelologiche. Siamo convinti che i successi di una spedizione siano da

ricercare sia nei risultati di quello facciamo, ma anche e soprattutto nelle persone che

incontriamo, pertanto, è doveroso ringraziare la Società Speleologica Italiana, la

Federazione Speleologica Pugliese e il Servizio Regionale Puglia del Soccorso Alpino e

Speleologico, per il sostegno da sempre accordato, nonché la Banca di Credito Cooperativo

di Locorotondo e Martina per il supporto economico e per aver creduto in questo

meraviglioso progetto al di là dell’Adriatico”.