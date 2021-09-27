Il 30 settembre, nelle sale, il film “No time to die”. Torna 007 e lo fa passando per l’Italia, comprese Gravina in Puglia e Matera.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Il 27 settembre 2021 si inaugura a Matera alle ore 19:00 in via delle Beccherie, 41 Matera, presso la Arti Visive Gallery la mostra fotografica “James Bond tra i Sassi” del fotografo e redattore free lance Roberto Montanari.

L’evento è promosso, sostenuto e organizzato dal MIP Matera International Photography e dal CNA Comunicazione e terziario avanzato – Sez Fotografia.

Il Progetto fotografico è stato realizzato durante le lavorazioni del film ‘No Time To Die’, negli antichi rioni Sassi di Matera nel 2019. Il film sarà presentato al pubblico in occasione della prima mondiale a Londra e la prima nazionale a Matera.

Un importante evento che si aggiunge alla lunga lista di produzioni cinematografiche a livello internazionale nella città di Matera; un altro importante tassello nella grande storia del Cinema di questa comunità millenaria.

L’esposizione sarà accompagnata da una slide show su monitor tv, per raccontare con gli occhi del reporter: la tecnologia, la professionalità del cast e dei tecnici, la solidità della produzione impreziosite dallo sfondo unico degli antichi rioni Sassi di Matera.

Le fotografie realizzate nello stile del reportage, dal fotografo osservatore non inviato, si propongono di fissare nella memoria collettiva il passaggio del ruolo dei Sassi di Matera, da protagonisti dei film storico religiosi, già cambiato con la realizzazione di un’altra produzione e di due fiction; a protagonisti del moderno cinema d’azione e, di sottolineare il ruolo mai tramontato della fotografia di reportage come testimonianza di momenti storici.

Nella serata inaugurale saranno presenti: l’autore Roberto Montanari, Il Direttore artistico del MIP Antonello Di Gennaro, il presidente CNA Basilicata Leo Montemurro, Mino Di Pede e Franco Di Pede della Arti Visive Gallery. Il progetto è stato reso possibile grazie alle aziende private sensibili allo sviluppo culturale del nostro meraviglioso territorio.

Titolo: James Bond tra i Sassi

Tipologia evento: Mostra di Fotografia

Autore: Roberto Montanari

Direzione artistica: Antonello Di Gennaro

Luogo: Via delle Beccherie, 41 – 75100 Matera

Inaugurazione: 27 settembre 2021 ore 19:00

Orari apertura: 17:30 – 20:30. Nessun giorno di chiusura

Durata: Dal 27 settembre al 08 ottobre 2021

Contatto info: Antonio +39 393 6500 200 | Roberto +39 347 0696 186

Responsabile della Comunicazione: Antonello Di Gennaro

Ingresso: Libero

Modalità anti Covid-19: Ingresso con Green Pass

Patrocinata: MIP, CNA, Arti Visive Gallery.

(si ringrazia Nino Sangerardi)