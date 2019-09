Di immagini ne giungono molte in queste ore. La mobilitazione mondiale per il clima anche in Puglia, come nel resto d’Italia, ha caratterizzato la giornata. Circa diecimila a Bari, migliaia anche a Lecce, Taranto, Foggia e nelle decine di località in cui lo sciopero di Friday for the future è stato attuato con i vari cortei. Molte manifestazioni, molte immagini. Fra cui questa: Martina Franca. Loro sorridono e il loro messaggio fa tanto tanto riflettere.