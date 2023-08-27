Diminuisce il numero di città campione in codice rosso per ondate di calore. Fra esse c’è comunque Bari oggi, a sintetizzare che la Puglia è ancora alle prese con il caldo. Ne sia ulteriore prova ad esempio la temperatura di Fasano all’una di notte circa: 30,4 gradi. L’Italia però vede verificarsi il cambio di condizioni meteorologiche: ieri pomeriggio i nubifragi in Lombardia e Piemonte ed oggi Lombardia e Liguria sono in codice arancione per allerta meteo della protezione civile (immagine home page).
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|25/08/2023
|26/08/2023
|27/08/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)