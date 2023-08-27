Diminuisce il numero di città campione in codice rosso per ondate di calore. Fra esse c’è comunque Bari oggi, a sintetizzare che la Puglia è ancora alle prese con il caldo. Ne sia ulteriore prova ad esempio la temperatura di Fasano all’una di notte circa: 30,4 gradi. L’Italia però vede verificarsi il cambio di condizioni meteorologiche: ieri pomeriggio i nubifragi in Lombardia e Piemonte ed oggi Lombardia e Liguria sono in codice arancione per allerta meteo della protezione civile (immagine home page).

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)