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Bari codice rosso per il caldo ma in altre zone d’Italia è codice arancione per il maltempo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

27 Agosto 2023
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Diminuisce il numero di città campione in codice rosso per ondate di calore. Fra esse c’è comunque Bari oggi, a sintetizzare che la Puglia è ancora alle prese con il caldo. Ne sia ulteriore prova ad esempio la temperatura di Fasano all’una di notte circa: 30,4 gradi. L’Italia però vede verificarsi il cambio di condizioni meteorologiche: ieri pomeriggio i nubifragi in Lombardia e Piemonte ed oggi Lombardia e Liguria sono in codice arancione per allerta meteo della protezione civile (immagine home page).

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 25/08/2023 26/08/2023 27/08/2023
.ANCONA Livello2 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello1
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello1
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello1 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello1
.MESSINA Livello2 Livello3 Livello3
.MILANO Livello3 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello1
.PALERMO Livello2 Livello2 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello1
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello1
.VENEZIA Livello3 Livello3 Livello1
.VERONA Livello3 Livello3 Livello1
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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