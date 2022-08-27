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Puglia: 1449163 positivi a test corona virus, incremento di 1318 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 agosto 2022

1.318

Nuovi casi

9.194

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 355
Provincia di Bat: 60
Provincia di Brindisi: 116
Provincia di Foggia: 227
Provincia di Lecce: 358
Provincia di Taranto: 156
Residenti fuori regione: 41
Provincia in definizione: 5
21.263

Persone attualmente positive

257

Persone ricoverate in area non critica

13

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.449.163

Casi totali

12.437.506

Test eseguiti

1.418.925

Persone guarite

8.975

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.997
Provincia di Bat: 125.816
Provincia di Brindisi: 136.886
Provincia di Foggia: 205.489
Provincia di Lecce: 296.874
Provincia di Taranto: 197.142
Residenti fuori regione: 15.053
Provincia in definizione: 4.906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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