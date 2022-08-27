Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 355
Provincia di Bat: 60
Provincia di Brindisi: 116
Provincia di Foggia: 227
Provincia di Lecce: 358
Provincia di Taranto: 156
Residenti fuori regione: 41
Provincia in definizione: 5
21.263
Persone attualmente positive
257
Persone ricoverate in area non critica
13
Persone in terapia intensiva
1.418.925
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.997
Provincia di Bat: 125.816
Provincia di Brindisi: 136.886
Provincia di Foggia: 205.489
Provincia di Lecce: 296.874
Provincia di Taranto: 197.142
Residenti fuori regione: 15.053
Provincia in definizione: 4.906