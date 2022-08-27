Di seguito il comunicato:

Dopo Michele Riondino (attore), Pio e Amedeo (comici), Caparezza (cantautore), Giosada (cantante vincitore di X Factor) e Manila Gorio (conduttrice – influencer) quest’anno il “PREMIO PUGLIESE DOC” è stato conferito al bravissimo ballerino di Amici DARIO SCHIRONE .

Il riconoscimento è stato consegnato a Crispiano domenica 21 agosto dall’associazione di promozione sociale “People Agency” durante la seconda serata dell’evento estivo “Festa d’Estate”. Il premio pugliese Doc nato nel 2012 è un riconoscimento ad hoc per chi si è distinto nel panorama artistico nazionale portando il nome della Puglia nelle cronache che contano grazie ai successi personali. Intervistato da Gianmarco Sansolino, sul palco di Piazza Madonna della Neve , piazza che ha visto il sold out di posti, Schirone ha ricevuto il premio che oltre ad essere ideato da Sergio Sisto nel 2012, è sempre stato patrocinato dal Comune di Crispiano e dalla Regione Puglia, con decreto del Presidente Michele Emiliano.