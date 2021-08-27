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Evasi dal carcere di Trani: ricerche in tutta la Puglia Uno dei due baresi era detenuto per omicidio, l'altro per rapina

27 Agosto 2021
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Di Stefano Inchingolo:

Estese a tutta la regione le ricerche di Daniele Arciuli, 22 anni, e Giuseppe Antonio De Josa, 28, clamorosamente evasi ieri pomeriggio dal carcere di Trani. Il più giovane dei due baresi era detenuto per omicidio,  l’altro per sette rapine. Stando ricostruzioni, l’evasione è verosimilmente stata programmata da tempo ed attuata sfruttando quelle che secondo il sindacato di polizia penitenziaria Sappe erano pecche ben risapute, nell’organizzazione dei controlli.

I due, scavalcate le recinzioni, sono scappati a piedi sulla strada per Andria, a ridosso della statale. Hanno anche salutato, come emerge dalle immagini della videosorveglianza del penitenziario.


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