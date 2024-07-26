Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

CORIGLIANO D’OTRANTO – The Bluebeaters per il SEI festival di Coolclub

Fino al 30 agosto prosegue la diciottesima edizione del SEI Festival di CoolClub, caratterizzata dal claim “Perdersi per Ritrovarsi“. Sabato 27 luglio (ore 21:30 – ingresso 10 euro) il Fossato del Castello Volante ospiterà una serata tra musica, birre artigianali, food di qualità e tanto divertimento in collaborazione con Bluebeat. Dopo il live della Crazy Roll Band, che farà rivivere l’atmosfera travolgente della grande epoca dello swing, sul palco l’inconfondibile sound dei maestri dello ska e del rocksteady The Bluebeaters. Il gruppo nasce nell’estate del 1993 dall’incontro tra Casino Royale, Africa Unite e i Fratelli di Soledad, con l’idea di formare una one night band che si sarebbe esibita una sola volta, all’Hiroshima Mon Amour di Torino il 18 marzo 1994. Visto il successo, invece, l’esperienza di Giuliano Palma & The Bluebeaters (che prende il nome dal Bluebeat, ovvero il primo ska prodotto dall’omonima etichetta discografica Blue Beat Records) per oltre diciotto anni propone in giro rivisitazioni di brani ska, rocksteady giamaicani e soul americani. Nel 2012 il cantante sceglie la carriera solista e il gruppo prosegue la sua avventura con una line up rinnovata, nuovi album in studio con tanti inediti, centinaia di concerti in Italia e all’estero e collaborazioni prestigiose. A oltre trent’anni da quel primo concerto The Bluebeaters sono ancora in tour per proporre una musica che si rinnova ma non passa mai di moda. A seguire, after party nell’atrio con Saimon e Mimmo from R&D vibes. Domenica 28 luglio alle 21:30 sulla terrazza del Castello Volante spazio al cantautore Katanino affiancato da Daniele Spano. Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, il SEI Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Nuovo Imaie, il patrocinio della Provincia di Lecce e dei comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, del Distretto Produttivo Puglia Creativa e di Assomusica con il supporto di Vini Garofano e Justweed e in collaborazione con Castello Volante, TicketMaster, A.R.Va srl, Razmataz Live e altre realtà pubbliche e private. Info e programma seifestival.it.



CUTROFIANO – Dik Dik per la rassegna “Concerto in Masseria”

La musica intramontabile dei Dik Dik e i racconti dei vicoli partenopei di Francesco Paolantoni, Lino Pariota e Debora Iannotta saranno al centro di “Concerto in Masseria“. Sabato 27 e domenica 28 luglio a Cutrofiano, la diciannovesima edizione della rassegna di musica, arte e cultura proporrà due appuntamenti imperdibili. La manifestazione è organizzata da Pro Loco di Cutrofiano e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il contributo e il patrocinio di Regione Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Associazione Borghi Autentici d’Italia e Comune di Cutrofiano – Assessorato alla cultura. Si parte sabato 27 luglio (ore 20:30 – ingresso libero – info e prenotazioni 3458453368) alla Masseria L’Astore con i Dik Dik, gruppo pop-rock che in quasi sessant’anni di carriera ha regalato alla musica italiana successi intramontabili come “L’isola di Wight”, “Sognando la California”, “Senza luce”, “Il primo giorno di primavera”, “Dolce di giorno”, “Vendo casa”, “Il Vento”. La band – che ha collaborato con Mogol, Lucio Battisti, Ornella Vanoni e tanti altri artisti – è guidata da Giancarlo “Lallo” Sbriziolo (voce, basso, chitarra) e Pietro “Pietruccio” Montalbetti (chitarra, cori), tra i fondatori di questa longeva esperienza insieme a Erminio “Pepe” Salvaderi, scomparso nel 2020. Prima Dreamers, poi Squali, dopo un provino procurato grazie a una segnalazione dell’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, ottengono un contratto discografico con la Ricordi, cambiando il nome in Dik Dik (nome di un’antilope africana). Debuttano nel 1965 con il singolo 1-2-3/Se rimani con me e successivamente arrivano i grandi successi, tra cui “Se io fossi un falegname”, primo brano censurato dell’epoca che raccontava la cruda realtà dell’Italia del tempo. Domenica 28 luglio (ore 20.30 – ingresso 15 euro – info e prenotazioni 3534294041 – 3395745559 – 3293345515) l’Azienda Fratelli Colì SRL in Viale della Ceramica 2 accoglierà invece il concerto|spettacolo “Vicoli” con Lino Pariota e Debora Iannotta, un viaggio nelle più belle canzoni e melodie partenopee, impreziosito da racconti, battute e aneddoti di Francesco Paolantoni che rientra nel ricco programma di “Crita – Festival delle arti“, rassegna di teatro, alla musica e alla danza, ideata e organizzata dalla cooperativa Ventinovenove con la direzione artistica di Gabriele Polimeno e Mary Negro, dedicata quest’anno al tema “Ridotti all’osso”.

LECCE | Francesca Maria Benvenuto ospite di Agostiniani Libri

Sabato 27 luglio alle 20:30 nel Chiostro degli Agostiniani a Lecce con Francesca Maria Benvenuto proseguono gli appuntamenti curati dall’associazione Diffondiamo idee di valore e dal festival Conversazioni sul futuro per la quarta edizione di Agostiniani Libri, rassegna letteraria del Comune di Lecce e della Biblioteca Ognibene, in sinergia con numerose librerie, case editrici e realtà del territorio. La serata, in collaborazione con Mondadori BookStore, ospiterà l’esordiente Francesca Maria Benvenuto, che affiancata dal regista e sceneggiatore Renato Chiocca, presenterà “L’amore assaje“, uscito per Mondadori. Zeno, quindicenne con un passato difficile, è in carcere minorile a Nisida per omicidio. Da bambino, con il padre in prigione e la madre prostituta, si è dedicato a crimini. Ora frequenta la scuola e, per ottenere un permesso natalizio, scrive i suoi pensieri alla professoressa. La sua storia, tra dialetto e italiano, rivela speranze e paure. Purtroppo per motivi personali dell’autore salta, invece, la presentazione di “Studiare per amore. Gioie e ragioni di un infinito incanto“ di Nicola Gardini (Garzanti), prevista per le 21:30. Ingresso libero. Info e programma conversazionisulfuturo.it – bibliotecaognibene.it – 0832404612.

AMELPIGNANO | La rassegna prende il via con il concerto di Elio e le Storie Tese

Sabato 27 luglio (ore 21:15 – ingresso 29|39|49 euro) con “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” di Elio e le Storie Tese prende il via la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento: fino al 17 agosto la manifestazione ideata da Razmataz Live, in sinergia con il Comune, proporrà nell’Arena di Piazza Antonio Avantaggiato un ricco programma di undici appuntamenti da non perdere per gli amanti della musica e della cultura. Lo spettacolo è una radiografia folle e ragionata della Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo. Uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST, e che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta «Senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa». Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio, con la preziosa regia di Giorgio Gallione, sanno raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante. Da “La Terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” a “Valzer transgenico” il repertorio del complessino è sempre attuale, perché in fondo la mentalità italiana non cambia mai, c’è sempre un buon motivo per scandalizzarsi. Lo spettacolo unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese condotto con maestria e humour senza pari dagli Elio e le Storie Tese. Domenica 28 luglio (ore 21:15 – ingresso 29 euro) lo scrittore Roberto Saviano proporrà il recital “Appartenere“, un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Durante le serate sarà disponibile la birra artigianale di puro malto d’orzo, prodotta per AMelpignano dal Birrificio B94, uno dei più longevi birrifici pugliesi, noto da oltre 15 anni per la costanza, la qualità e la valorizzazione del territorio attraverso le sue birre, conosciute in Italia e all’estero. Info e programma www.amelpignano.com – biglietti disponibili su TicketOne.

CORIGLIANO D’OTRANTO | Il Coro Popolare di Terra D’Otranto con Muci e Pagliara all’Art&Lab Lu Mbroia

All’Art&Lab Lu Mbroia in Via Vicinale di Sternatia a Corigliano D’Otranto prosegue la rassegna Sinfonie rurali. Sabato 27 luglio (ore 21:30 – ingresso con contributo associativo 5 euro) Dario Muci ed Enza Pagliara guideranno il Coro Popolare di Terra D’Otranto per un racconto che si srotola fra nenie, canti di lavoro, preghiere, invocazioni cunti e ballate. Un alternarsi di voci e di racconti, di storie tramandate nelle “cummestazioni” serali, seduti in cerchio davanti alla porta di casa. Con i televisori spenti, sono sempre loro, i nostri vecchi cantori e cantrici a raccontare le storie più belle. Sono fornaie, innestatrici di barbatelle, sarte, venditori ambulanti e albergatori, che nel lungo e ventilato inverno idruntino si incontrano per ricucire insieme la memoria e la storia di una terra che fino a qualche secolo fa era capitale di cultura e di arte. Prima del live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it – 3381200398.



LECCE | La rievocazione storica Gladiatores rudini al Parco Archeologico di Rudiae

Sabato 27 luglio con la rievocazione storica Gladiatores rudini proseguono a Lecce le “Sere d’estate” del Parco archeologico di Rudiae, città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), nota soprattutto per aver dato i natali al poeta Quinto Ennio (239-169 a.C.). Nos sumus Romani, qui fuimus ante Rudini: questo verso del padre della letteratura latina, nella reinterpretazione luminosa di Gianfranco Basso, accoglierà le persone per le consuete visite guidate (ogni sabato e domenica alle 18:30) e per i numerosi appuntamenti in programma in uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin off dell’Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Dalle 18.30 (ingresso 10|8 euro) torna, dunque, Gladiatores rudini: una visita guidata speciale per raccontare le origini degli anfiteatri e le differenti tipologie di giochi che si svolgevano al loro interno, molti dei quali avevano come protagonisti i gladiatori. L’appuntamento si concluderà con la simulazione di un combattimento gladiatorio a cura del gruppo Legio VIII Avgvsta Salento. Una riproposizione di spaccati della vita militare del passato attraverso la rievocazione storica in costume (living history) in cui si amalgameranno spettacolo e veridicità storica. Attraverso il metodo dell’archeologia sperimentale, sono stati ricostruiti, infatti, anche abbigliamento e armi dell’epoca romana. Info e prenotazioni 3491186667 – 3495907685 – parcoarcheologicorudiae.it.

GALLIPOLI | Aperitivi musicali al Cotriero

Nel week end proseguono dalle 18:30 gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Sabato 27 luglio in consolle Marco Pellico, dj e collezionista di vinili, che spazia tra afro, funk, reggae e world music. Domenica 28 luglio spazio alle sonorità di Torotom, un viaggio attraverso gli anni ’70 e ’80 tra discofunk, afrofunk, latin ed elettronica primordiale, e Tamborumano, salentino di nascita ma con spirito africano che suona djembe, tama, congas, bongó, timbales, timbao, berimbao e altri strumenti. Info 0833204027 – facebook.com/cotriero.

SANTA MARIA DI LEUCA | Scegli un colore per la mostra di Marina Colucci

Sabato 27 luglio (ore 19:30 – ingresso libero), nelle storiche scuderie ottocentesche di Villa La Meridiana – Caroli Hotels, sul lungomare Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca, l’esposizione personale di Marina Colucci prosegue con “Scegli un colore“, estemporanea di pittura dell’artista pugliese che coinvolgerà anche bambine e bambine e tutte le persone che vorranno partecipare con il loro colore del cuore. Dal 30 giugno e fino al 31 luglio (dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 18:00 alle 23:00 – ingresso libero), con il patrocinio del Comune di Castrignano del Capo, la dimora di charme di fine ‘800, con la sua inconfondibile facciata a strisce giallo ocra e rosso pompeiano, accoglie diciotto creazioni dell’artista. Marina Colucci è apprezzata per la sua capacità di reinventarsi continuamente ed esplorare nuove forme artistiche, tra cui fotografia, grafica, illustrazione, teatro e teatrodanza. Dopo una carriera ricca di esperienze e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, torna con questa personale. Le tele in acrilico esposte rappresentano una sintesi del suo percorso creativo ed esplorano una varietà di temi attraverso un uso espressivo del colore e della forma, invitando il pubblico a riflettere e a connettersi con le sensazioni profonde dell’artista. Presenti anche cinque inediti: «I bambini hanno bisogno degli orsacchiotti e viceversa», «TUM-TA il ritmo che unisce», «Il gran finale», «Regina di cuori» e «I colori guidano gli occhi». Info 3479373804 – slot@carolihotels.it – infomarinacolucci@gmail.com.