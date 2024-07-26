Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

La musica, la danza, la cultura, l’accoglienza, l’inclusione … questi sono solo alcuni degli ingredienti che animeranno il 40° Festival Folklorico Internazionale ‘Città dei Trulli’ 1984/2004 … 40 anni portati bene!

Il ricco programma prenderà il via il 30 luglio a Casa Alberobello con due appuntamenti: alle 17 inaugurazione di due mostre: la fotografica su ‘I 40 anni del Festival’ ed il ricordo di Franco Pontrelli, e ‘Bicicletta’ con l’esposizione celebrativa dei quadri di Giacinto Angiulli. Le mostre saranno visitabili dal 31 luglio al 15 agosto nei seguenti orari: 10/13 e 17/20.

Alle 17.30 il convegno dedicato a ‘La pizzica pizzica: sonorità della tradizione’ offrirà un importante spunto di riflessione culturale sulle tradizioni e le influenze sui popoli con gli interventi di Gerardo Bonifati, presidente nazionale F.I.T.P., Fabrizio Cattaneo, presidente IOV Italia, Giuseppe M. Gala, etnocoreologo e antropologo della danza, Cosimo Palasciano, presidente BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli, Valeria Sabatelli, assessora alla Cultura Comune di Alberobello, Lucia Parchitelli, presidente Commissione Cultura Consiglio Regionale Puglia Musici e Ballerini. Le conclusioni sono affidate a Nino Agostino, presidente Gruppo Folklorico Città dei Trulli, Francesco De Carlo, sindaco Comune di Alberobello.

Il secondo imperdibile appuntamento è previsto il 31 luglio con l’anteprima festival in Coreggia alle 21 piazzale Polivalente con la presentazione del logo progetto ‘Coreggia2025’ e l’esibizione dei gruppi musicali.

L’1 agosto alle 21.30 in piazzale Miraglia ad Alberobello con la serata folk ‘Alberobello – Pietramadre’ cui prenderanno parte i gruppi delle Città già designate Capitali della Cultura più una: Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con “Li Matti dé Montecò” – Montecosaro, Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 ‘Città di Agrigento’, L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ‘Corale Gran Sasso’, Alberobello Pietramadre Capitale italiana Cultura 2027 ‘Città dei Trulli.

Dal 2 al 4 agosto alle 21.30 calcheranno il palco allestito per l’occasione i corpi di ballo provenienti da Bolivia con il Ballet Folk ‘Universidad Mayor De San Simon’, Taiwan con il Folk Dance Company ‘Tainan’, Kenya con il Folk Group ‘Tarumbeta Africa’, Serbia con il Folk Dance Ensamble ‘Sveti Djordje’.

A dare ulteriormente enfasi all’iniziativa ci saranno due momenti di incontro e confronto interculturale sia con le famiglie alberobellesi trasferitesi nel New Jersey e poi incontrate in occasione delle celebrazioni del Columbus Day 2023 sia con un team di giovani studenti provenienti dall’Università di San Francisco che realizzeranno docufilm sull’intera rassegna musicale che saranno distribuiti sulle stazioni televisive PBS statunitensi e nelle università del Paese americano.

L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Alberobello che lo ha inserito nella rassegna ‘We are in TRULLI 2024’. La partecipazione è libera e gratuita.