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Puglia: 255237 positivi a test corona virus, incremento di 132 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 27 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.186  test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 132 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.850.144 test.

246.745 sono i pazienti guariti.

1.824 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.237 così suddivisi:

95.643 nella Provincia di Bari;

25.724 nella Provincia di Bat;

20.018  nella Provincia di Brindisi;

45.394 nella Provincia di Foggia;

27.497 nella Provincia di Lecce;

39.725 nella Provincia di Taranto;

842 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/vUPKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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