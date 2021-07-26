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Olimpiadi, le gare di oggi. Federica Pellegrini conquista la quinta finale. Italia argento con Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi, bronzo nel judo con Maria Centracchio e nella scherma con la spada a squadre femminile Tokyo 2020: atleti italiani impegnati in 17 discipline

27 Luglio 2021
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Nel nuoto, 200 stile libero di cui è primatista mondiale da dodici anni, Federica Pellegrini ha conquistato la sua quinta finale olimpica, stabilendo così un record. Nessuno prima aveva mai ottenuto cinque finali alle Olimpiadi nella stessa specialità.

Giorgia Bordignon, con 232 chilogrammi, lombarda ma “adottata” dalla Puglia dove vive e si allena a Valenzano, ha vinto la medaglia d’argento nel sollevamento pesi. Maria Centracchio, prima atleta molisana alle Olimpiadi, ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo, categoria 63 chilogrammi. Nella spada donne a squadre Italia medaglia di bronzo .

Medagliere parziale: dodici medaglie per l’Italia.

(immagine home page: da profilo Instagram di Federica Pellegrini, immagine in basso: tratta da tweet Coni)

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