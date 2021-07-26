Nel nuoto, 200 stile libero di cui è primatista mondiale da dodici anni, Federica Pellegrini ha conquistato la sua quinta finale olimpica, stabilendo così un record. Nessuno prima aveva mai ottenuto cinque finali alle Olimpiadi nella stessa specialità.

Giorgia Bordignon, con 232 chilogrammi, lombarda ma “adottata” dalla Puglia dove vive e si allena a Valenzano, ha vinto la medaglia d’argento nel sollevamento pesi. Maria Centracchio, prima atleta molisana alle Olimpiadi, ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo, categoria 63 chilogrammi. Nella spada donne a squadre Italia medaglia di bronzo .

Medagliere parziale: dodici medaglie per l’Italia.

(immagine home page: da profilo Instagram di Federica Pellegrini, immagine in basso: tratta da tweet Coni)