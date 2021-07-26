Alle 21,30 nell’atrio dell’ateneo Bruni lo spettacolo “Sogno e son desto”. Massimo Ranieri torna in Puglia ed oltre alla serata di Martina Franca sarà in concerto a Trani.
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