Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Il Centro Tao è già in attività da una settimana, altri servizi andranno a regime in questi giorni o sono rimasti operativi senza alcuna interruzione. Il San Giacomo sta prendendo forma nella sua nuova configurazione di presidio territoriale, in attesa che i cantieri PNRR (miglioramento sismico e Casa della Comunità) giungano al termine e si possa pianificare un organico programma di attività e servizi a disposizione della comunità.

I servizi già operativi o in fase di attivazione, con accesso unico da Largo Veneziani 21, sono ospitati nell’ex Servizio Immunotrasfusionale o in altre collocazioni all’interno del perimetro del San Giacomo facilmente raggiungibili.

Di seguito orari e giornate di attività dei servizi attualmente disponibili:

Centro TAO

Attivo da mercoledì 17 giugno

Dal lunedì al venerdì ore 8-10:30

Punto di raccolta donazioni sangue

Attivo da giovedì 25 giugno

Martedì e giovedì ore 8:30-11:30

Punto prelievi per esami di laboratorio

Attivo da lunedì 29 giugno

Dal lunedì al venerdì ore 8:00-10:30

n.b.: previa prenotazione al Cup ed esibizione della ricevuta di pagamento (da effettuarsi tramite i consueti canali fisici o online)

Ø Ritiro Referto esami di laboratorio

I referti possono essere visualizzati e stampati on line, nella sezione Referto online – ASL Bari – PugliaSalute del sito Puglia Salute della Regione Puglia.

Al momento del prelievo viene fornito al paziente un promemoria per eventuale ritiro del referto cartaceo presso il Presidio San Giacomo.

Lo sportello effettua il seguente orario:

· Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11:30 alle ore 13.00

· Martedì: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)

Attivo dal lunedì al venerdì ore 20.00 – 8.00, il sabato dalle 10.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 e la domenica dalle ore 8.00 alle 8.00 del lunedì mattina

Postazione 118

Centrale Operativa Territoriale

Il servizio mette in comunicazione l’Ospedale, i medici e il sistema di assistenza domiciliare (ADI) per la gestione di pazienti in dimissione ospedaliera, pazienti che necessitano di assistenza a casa o in struttura. Il servizio viene attivato esclusivamente da operatori sanitari.