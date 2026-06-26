Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema:

Primo appuntamento della rassegna “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO“, promossa da Ergo Sum produzioni in collaborazione con AncheCinema e il Polo Biblio-museale di Lecce. La rassegna prevede tre appuntamenti, tre mondi musicali, un unico luogo in cui fermarsi ad ascoltare ciò che la musica continua a raccontarci. Da 𝗙𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗶𝗥𝗼𝘁𝗮, omaggio a Nino Rota e alle indimenticabili atmosfere del cinema di Federico Fellini, al jazz, soul e black music del 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗥𝗼𝘀𝗶𝗻𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁, fino ai ritmi e ai colori della musica popular brasileira di 𝗠𝗣𝗕!

FelliniRota è lo spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”. Dopo il successo delle repliche in Italia e all’estero, arriva per la prima volta a Lecce FelliniRota: un racconto, ora narrativo ora musicale, che ripercorre la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore premio Oscar Nino Rota. Lo spettacolo, a tratti poetico, a tratti ironico, narra la storia, i retroscena, gli aneddoti e le curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la storia.

Il format originale è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta, che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Margiotta non proporrà semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore, ma ricorderà il rapporto che legava i due grandi autori.

Lo spettacolo è stato commissionato dall’Istituto Italiano di Cultura e Centro Archeologico Italiano de Il Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano nel Mondo.

Mario Margiotta è un giovane e poliedrico artista barese che va confermandosi, nel panorama del mondo classico e non solo, come musicista sempre più apprezzato con un format tra i più originali e anticonformisti.

L’artista crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret, in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile.

Il format, presentato in svariati spettacoli, si dimostra come una formula tra le più fantasiose e apprezzate dal pubblico e si è imposto all’attenzione della critica, tanto da venire esportato sia in Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi “𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘢𝘣𝘢𝘳𝘦𝘵 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘨𝘪𝘰𝘵𝘵𝘢 è m𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 … 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘳𝘦” (L’edicola del Sud).

Tra le sue più recenti esibizioni ricordiamo la commissione dello spettacolo musicale FelliniRota per l’Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo (Egitto) e l’esibizione per la società Dante Alighieri di Bienna (Svizzera); gli spettacoli Bachanale, Notturno con Chopin, FelliniRota e Schumann/Carnaval, tutti portati in scena presso l’Arena della Pace di Bari con un tutto esaurito e un pubblico di oltre 700 spettatori; la sua partecipazione presso il prestigioso Circolo dei Rozzi a Siena con lo spettacolo “Notturno con Chopin”, la sua partecipazione al rinomato festival Il libro possibile di Polignano a Mare, al fianco di personalità quali Umberto Galimberti, Walter Veltroni ed Erri De Luca.

Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dai suoi spettacoli musicali, ha totalizzato quasi 700.000 visualizzazioni.

Con il sostegno del POC Puglia 2021-2027 – Risorse del fondo di rotazione – Progetto “Trame convergenti” di AncheCinema S.r.l.

INFO SPETTACOLO

Sabato 27 giugno 2026 | ore 20.30

Chiostro della Biblioteca Bernardini – Piazzetta Giosuè Carducci LECCE

𝗕𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 su VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it/ticket/fellinirota/305251

Biglietti disponibili anche in tutti i punti vendita Vivaticket

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝘀𝗺𝘀 𝗲 𝘄𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 (𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶): 3296499552