Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Quattro concerti, sei giovani talenti in scena per chiudere in grande stile l’edizione 2025 di “Musica Giovani“, la rassegna firmata dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con i Conservatori di Bari e Foggia.

Venerdì 27 e lunedì 30 giugno, alle ore 20.30, gli ultimi due appuntamenti ospitati come sempre nel suggestivo Auditorium Vallisa, condurranno il pubblico nell’ascolto di quattro performance che rappresenteranno lo spaccato autentico del talento emergente coltivato nei Conservatori pugliesi.

Venerdì 27 giugno, ad aprire la serata sarà Marianna Ruggiero, ventenne pianista foggiana tra le più premiate della sua generazione, con un programma che spazierà dalla poetica Sonata op.120 di Schubert alla potenza del Preludio e Fuga BWV 543 di Bach nella trascrizione lisztiana, per concludere con la virtuosistica Rapsodia ungherese n.7 di Liszt. Un viaggio tra epoche e stili che riflette la maturità interpretativa già evidente nel percorso artistico di Ruggiero, applaudita in Italia e all’estero.

A seguire, protagonista del secondo concerto sarà la delicata eleganza dell’arpa, con il Duo Libere Corde formato da Giulia Abbaticchio e Irene Torres, eccellenze del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Dopo due esibizioni solistiche (con musiche di Hasselmans, Chertok e Ibert), le due arpiste si uniranno in un raro duo cameristico, eseguendo il Duo n.1 op.5 di Krumpholtz e la raffinata trascrizione di Franck, Prélude, Fugue et Variation.

Gran finale lunedì 30 giugno, invece tra “fuoco romantico” e ritmo contemporaneo. Il primo concerto della serata conclusiva si aprirà con la forza travolgente del pianoforte di Samuele Giovanni Valenzano, classe 2004, già vincitore di numerosi premi e protagonista di esperienze orchestrali prestigiose. In programma, l’impervia Sonata “Appassionata” di Beethoven (I movimento) e la poderosa Sesta Sonata di Prokofiev: due capisaldi della letteratura pianistica affidati a un interprete dal forte temperamento.

A chiudere la rassegna con il secondo concerto previsto, sarà “l’energia percussiva” del Duo Not Just Noise, formato da Antonio Di Maio e Michele Rignanese, giovani musicisti che si distinguono per carisma e originalità. Il loro programma – avvincente e audace – attraversa linguaggi e continenti, dal misticismo ritmico di To the God of Rhythm di Zivkovic alla geometria ipnotica di Nagoya Marimba di Steve Reich, passando per composizioni di Séjourné, Friedman & Samuels, Trevino e del pugliese Luigi Marinaro. Una vera celebrazione del ritmo come linguaggio universale.

Un bilancio più che positivo per un progetto che guarda al domani, e che saluta Bari prima di cedere il testimone alla rassegna “Young” di Foggia: con questi ultimi quattro concerti si chiude infatti un’edizione particolarmente ricca di contenuti e di pubblico per Musica Giovani. Un laboratorio aperto sul futuro, dove i giovani non sono semplici esecutori, ma veri protagonisti di un dialogo con la tradizione e l’innovazione.

Il futuro della musica, possiamo affermarlo, qui, è già presente.

La Rassegna Musica Giovani rientra nella programmazione dell’83ª stagione della Camerata ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia,del Comune di Bari e sostenuta attraverso l’Art Bonus da Garofoli Spa, Levante Logistica srle Donato Violante Consulting.

In vendita il biglietto per singola serata al costo di € 8 (€ 5 per under 26). I biglietti sono acquistabili presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), anche con Carte Culture e Carta Docente, e la sera del concerto dalle ore 19.00 al botteghino dell’Auditorium Vallisa. Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso la Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908).