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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Bari, caldo: codice giallo. Sabato in arancione 17 città campione Bollettino ondate di calore

27 Giugno 2024
MAPPA CALDO RENDER(5)

Di seguito il bollettino ondate di calore e l’immagine diffusi dal ministero della Salute:

Citta’ 27/06/2024 28/06/2024 29/06/2024
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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