Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 27 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.940 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.656.229 test.

242.723 sono i pazienti guariti.

3.875 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.238 così suddivisi:

95.160 nella Provincia di Bari;

25.581 nella Provincia di Bat;

19.792 nella Provincia di Brindisi;

45.148 nella Provincia di Foggia;

26.914 nella Provincia di Lecce;

39.456 nella Provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/Y8e88