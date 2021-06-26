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Bari: stamattina consegna di prodotti agroalimentari a km. 0 per le famiglie indigenti Coldiretti Puglia

27 Giugno 2021
bari panorama

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

C on la crescita della povertà in Puglia, quasi 1 cittadino su 3 (30%) ha partecipato quest’anno a iniziative di solidarietà, facendo beneficienza e donazioni per aiutare le famiglie più bisognose piegate dal peso della crisi causata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid. È quanto afferma0 Coldiretti Puglia sulla base del rapporto ISTAT con il numero di poveri che ha raggiunto il record dal 2005.

Per ‘aiutare ad aiutarli’ al Mercato di Campagna Amica di Piazza del Ferrarese a Bari, domenica 27 giugno  2021, alle ore 10,00, saranno consegnati i prodotti agroalimentari di qualità e a km0 dei contadini di Campagna Amica, destinati alle famiglie indigenti, ai Servizi Sociali del Comune di Bari, dalla rappresentanza delle associazioni dei consumatori Casa del Consumatore, ACU, ASSOCONSUM, MC, MDC, UNC, con Giulia De Marco del Servizio Tutela Consumatori della Regione Puglia, Lorenzo Leonetti, presidente del primo Municipio di Bari e con l’assessore ai servizi Sociali del Comune di Bari, Francesca Bottalico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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