Tweet di Aboubakar Soumahoro:

La politica ha perso la capacità di sintonizzarsi con le masse popolari, e di immedesimarsi con simpatia umana in esse. La politica non perda occasione per ascoltare donne e uomini, con diverse forme di invisibilità, sul palco degli Stati popolari.

La manifestazione si svolgerà il 5 luglio.

(foto: repertorio, Aboubakar Soumahoro incatenatosi all’esterno di Villa Pamphilj durante lo svolgimento degli Stati generali)