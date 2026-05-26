Di seguito il comunicato:

L’Italia sta facendo i conti con gli effetti della crisi ambientale: circa il 28% del territorio nazionale è a rischio desertificazione[1], mentre oltre il 90% dei comuni italiani è esposto a frane, alluvioni o dissesto idrogeologico.[2] In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), dedicata al ripristino degli ecosistemi e alla resilienza dei territori, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai presenta i risultati dei progetti ambientali sostenuti con i fondi dell’8×1000: 3,6 milioni di euro investiti in 27 iniziative[3] dedicate alla tutela della biodiversità, all’agroecologia, all’empowerment climatico e alla partecipazione civica.

“Per l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, la tutela dell’ambiente significa tutela della dignità della vita e responsabilità verso le generazioni future. Attraverso i fondi dell’8×1000 sosteniamo progetti che mettono al centro persone, comunità e partecipazione attiva, promuovendo alleanze territoriali capaci di generare cambiamento positivo. Questo impegno si traduce anche nella promozione di bandi tematici dedicati a spazi verdi, energie rinnovabili, tutela della biodiversità ed empowerment climatico, strumenti concreti per accompagnare territori e cittadini verso modelli più sostenibili e inclusivi. Ad oggi, attraverso i progetti in ambito ambientale, abbiamo coinvolto e raggiunto oltre 30.000 persone e una rete di 75 enti partner attivi in 40 città italiane[4]“, dichiara Anna Conti, Vicepresidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

DALLA CONFISCA ALLA RIGENERAZIONE: IN PUGLIA UN NUOVO MODELLO DI AGROECOLOGIA

Il progetto ReAGES – Resilienza e Adattamento alla Gestione degli Ecosistemi, realizzato dalla Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso a San Vito dei Normanni (BR) in partnership ufficiale con DEAFAL – Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America Latina, interviene su 4,5 ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata e gestiti attraverso il progetto XFarm Agricoltura Prossima.

Sostenuta dai fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l’iniziativa prevede la trasformazione di due ettari di oliveto intensivo in un sistema agroforestale diversificato con la piantumazione collettiva di 4.000 nuove piante tra alberi, arbusti, orticole ed essenze mediterranee. Il progetto coinvolge inoltre sette giovani agricoltori del territorio pugliese in una Scuola di Agroecologia per diffondere nuove competenze nella gestione sostenibile delle aree rurali. Nello specifico, il progetto è l’implementazione di AGES – AGroforesta Ecologica e Sociale, anch’esso sostenuto per la prima annualità (2018-2022) dall’8×1000 della Soka Gakkai Italiana.

Accanto alla formazione professionale, ReAGES promuove attività educative rivolte alla comunità scolastica locale, coinvolgendo circa 200 studenti in laboratori esperienziali e percorsi dedicati ai cambiamenti climatici, alla tutela del suolo e alla sostenibilità ambientale. Il progetto favorisce inoltre la creazione di una sinergia virtuosa tra best practices di agroforestazione sul territorio italiano, scuole e operatori del settore, consolidando una rete nazionale di oltre 35 realtà attive sull’agroforestazione e sulla rigenerazione ambientale.

“Con ReAGES abbiamo avuto la possibilità di portare a maturazione la sperimentazione cominciata nel 2022 su diversi prototipi di Sistemi AgroForestali. Il progetto, che nel suo complesso ha l’obiettivo di offrire strumenti innovativi per ispirare la rigenerazione di aree olivicole interessate dal fenomeno del disseccamento rapido dell’olivo in Puglia, ci ha permesso di attivare una ‘Scuola di Agroecologia’ per giovani agricoltori del territorio e offrire attività educative per centinaia di bambini e bambine; trasformare 5 ha di monocoltura olivicola in un parco agroforestale attraverso la piantumazione di oltre 10.000 piante fra le 40 diverse specie integrate e attivare, con Deafal ETS, una mappatura nazionale sulle pratiche agroforestali.” dichiara Marco Nortarnicola, presidente cooperativa sociale Qualcosa di Diverso.

GIOVANI CHANGE MAKERS PER UN’AZIONE CLIMATICA GLOBALE

Promosso da UNDP Italia, insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e con il sostegno dei fondi 8×1000 della Soka Gakkai Italiana, il programma Youth4Climate sostiene il protagonismo delle nuove generazioni nell’azione climatica globale. L’iniziativa coinvolge giovani provenienti da 159 Paesi, offrendo finanziamenti fino a 30.000 dollari, percorsi di mentorship internazionale e strumenti di capacity building per trasformare idee innovative in progetti concreti nei campi dell’energia, dell’educazione climatica, della sostenibilità urbana e dell’alimentazione sostenibile.

La Soka Gakkai Italiana sostiene il programma attraverso i fondi dell’8×1000 dal 2023, contribuendo allo sviluppo di progetti di giovani change makers e alla costruzione di una rete globale che oggi coinvolge migliaia di attivisti climatici. Tra le attività del programma anche il documentario “Generation Trust – A Global Climate Story in the Making”, presentato in anteprima alla Casa del Cinema di Roma lo scorso gennaio. Il film racconta le storie di giovani impegnati nella lotta al cambiamento climatico in diverse aree del mondo. Qui il documentario.

“Youth4Climate continua a dimostrare che i giovani possono trasformare idee in soluzioni concrete per il clima quando hanno accesso alle risorse, alle competenze e alle opportunità necessarie. Grazie al sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, abbiamo potuto rafforzare un’iniziativa globale che oggi supporta progetti in 59 Paesi, molti dei quali promuovono soluzioni basate sulla natura per proteggere gli ecosistemi e rafforzare la resilienza delle comunità. Questo contributo è stato fondamentale non solo per finanziare interventi sul campo, ma per investire nelle capacità, nella creatività e nella leadership delle nuove generazioni dimostrando che dare ai giovani gli strumenti giusti significa costruire un futuro più sostenibile per tutti”, dichiara Malak Chabar, responsabile progetto e comunicazione di Youth4Climate.

COMUNITÀ E CITTADINI IN PRIMA LINEA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Attraverso il sostegno al progetto “Participation 4 Change: Persone al centro del cambiamento”, promosso da Mani Tese ETS insieme a Deafal ONG e Siena Art Institute, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai contribuisce, tramite i fondi dell’8×1000, a rafforzare la consapevolezza climatica e la partecipazione attiva nei territori di Firenze e Siena.

Il progetto nasce per rispondere agli impatti sempre più concreti degli eventi climatici estremi che hanno colpito la Toscana e ha coinvolto oltre 1.200 persone tra studenti, cittadini, docenti, educatori e reti sociali attraverso laboratori di ricerca-azione, workshop artistico-creativi, summer camp sul clima, percorsi di cooperative learning e tavoli di progettazione partecipata. Inoltre, il percorso ha portato all’elaborazione di due Piani di Azione per il Clima e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione dedicate alla diffusione di pratiche sostenibili e comportamenti virtuosi.

“Con Participation 4 Change abbiamo voluto costruire percorsi concreti di partecipazione climatica dal basso, coinvolgendo cittadini, studenti e realtà territoriali in un processo condiviso di consapevolezza e attivazione. Crediamo che affrontare la crisi climatica significhi anche rafforzare le comunità e creare spazi in cui le persone possano sentirsi protagoniste del cambiamento”, dichiara Chiara Cecotti di Mani Tese ETS.

+ 700 ANIMALI SALVATI: IL SANTUARIO NELLA PERIFERIA DI MILANO

Realizzato da Vitadacani ODV a Magnago (MI), il progetto “Diverse specie per un solo pianeta” affronta il tema della tutela della biodiversità e del rapporto tra uomo e ambiente nelle periferie urbane. Sostenuta attraverso i fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l’iniziativa prevede la cura, il recupero e il ricollocamento di oltre 700 animali sottratti a situazioni di sfruttamento e maltrattamento.

Il progetto punta inoltre alla creazione di infermerie e voliere di riabilitazione dedicate ad animali selvatici e domestici in difficoltà, promuovendo modelli di convivenza più sostenibili e una maggiore attenzione verso gli ecosistemi locali. Accanto alle attività di recupero animale, Vitadacani realizza percorsi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e alle scuole sul legame tra tutela degli animali, biodiversità e benessere collettivo.

“In questi anni, insieme alla Soka Gakkai Italiana, abbiamo portato in salvo e accudito centinaia di animali, costruito un’infermeria, rimodernato strutture, acquistato e realizzato casette e mangiatoie e quest’anno stiamo allestendo il centro visite che ci consentirà di accogliere al meglio le scuole. L’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai è un sostegno prezioso e fondamentale che ci permette di attuare un percorso di azioni concrete, cura quotidiana e coinvolgimento della comunità”. dichiara Sara d’Angelo, presidente dell’Associazione Vita da Cani.

L’8X1000 PER PROMUOVERE PACE, CULTURA E EDUCAZIONE

Pace, cultura e educazione nella società: sono questi i valori fondanti della Soka Gakkai Italiana, una bussola valoriale che si riflette nelle principali aree di intervento dell’Istituto (Diritti Umani, Educazione, Ambiente, Cultura) e che coltiva un cambiamento positivo per un futuro sostenibile. Ecco perché, dal 2020 ad oggi, la Soka Gakkai Italiana attraverso i fondi dell’8×1000 ha promosso oltre 146 progetti sociali e umanitari in Italia e all’estero, di cui 53 attualmente in corso, con un investimento complessivo di oltre 33,5 milioni di euro. Un impegno per realizzare una visione del mondo fondata sull’umanesimo buddista come principio ispiratore, sostenuto concretamente grazie ai tanti cittadini che scelgono di destinare alla Soka Gakkai Italiana il proprio 8×1000.

Maggiori informazioni su https://ottopermille.sokagakkai.it/

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ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) è un ente religioso e di culto affiliato alla Soka Gakkai e riconosciuto dallo Stato italiano, con cui ha stipulato l’Intesa nel 2016, in seguito alla quale, a partire dal 2020, riceve i fondi dell’8×1000. Promuove attivamente i valori della pace, della cultura e dell’educazione nella società, impegnandosi nel dialogo interreligioso e organizzando iniziative su temi come la convivenza e la cittadinanza globale, il rispetto per l’ambiente e per ogni forma di vita, l’abolizione delle armi nucleari, il rifiuto della guerra e della violenza, il rafforzamento delle Nazioni Unite.In coerenza con la sua missione e con gli insegnamenti del Buddismo di Nichiren Daishonin, vuole contribuire con l’8×1000 alla costruzione della pace e alla creazione di una società basata sul rispetto della dignità della vita in ogni sua forma.