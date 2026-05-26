Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:

Tre giorni dedicati all’orientamento e alla ricerca attiva del lavoro, con momenti dedicati in particolare sulle opportunità di formazione e di occupazione offerte dal nostro territorio. Tre giorni per declinare la parola “lavoro” in varie forme con la finalità di esplorare le molteplici opportunità di ingresso nel mondo occupazionale. “Work Hub Fest – Formazione, Empowerment, Sviluppo e Talento”, è stata un po’ tutto questo. Dal 20 al 22 maggio, infatti, lo Slow Park di Foggia ha ospitato la Fiera dedicata al lavoro e all’orientamento con l’obiettivo di dare “slancio al futuro dei partecipanti”, che girando tra i diversi stand presenti hanno potuto conoscere i servizi presenti sul territorio che hanno offerto a giovani, studenti, disoccupati, inoccupati da lungo corso, non solo la possibilità di conoscere le imprese in cerca di personale da impiegare nel proprio organico, ma anche di acquisire capacità di ricerca attiva del lavoro, di auto-orientamento, di autoimpiego e di finanziamento per la creazione della propria idea di impresa.

L’evento è stato organizzato dal Consorzio di Cooperative sociali Oltre, in collaborazione con Comune di Foggia, Arpal Puglia, Sviluppo Italia Lavoro, il coinvolgimento dell’assessorato alle Attività Produttive, Politiche del Lavoro e Piano del Commercio del Comune di Foggia guidato da Lorenzo Frattarolo. Determinante nell’organizzazione del “Work Hub Fest” il coinvolgimento di enti e realtà pubbliche e private, come: Comuni beneficiari dell’Avviso Punti Cardinali, le Scuole, l’Università degli Studi di Foggia, i Centri per l’Impiego, le Agenzie per il lavoro, gli Enti di formazione, le Associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore e le imprese. Stand, job meeting, giochi di ruolo, incontri, dibattiti e non solo hanno animato gli spazi dello Slow Park, la cui partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. «Il bilancio di questa tre giorni è assolutamente positivo. Ogni giornata è stata scandita da talk su temi legati a lavoro, talenti, inclusione sociale e collocamento mirato previsto dalla legge 68/99, legalità e turismo, dedicando una riflessione particolare su come l’intelligenza artificiale (IA) e la trasformazione digitale stanno ridisegnando il mercato del lavoro, creando nuove professioni, nuove modalità contrattuali e trasformando le competenze richieste – ha detto Anna Rita Zichella, presidente del consorzio di cooperative sociali Oltre – . Abbiamo pensato di fare rete tra i servizi attivi nei nostri territori per metterli a disposizione di studenti e disoccupati affinché non si sentano abbandonati nel cammino verso la formazione e la ricerca attiva dello studio».

Di particolare interesse sono stati i laboratori curati da Sviluppo Lavoro Italia, i momenti di giochi e micro-esperienze di colloqui conoscitivi a cura di DesTEEnazione Foggia, gli show cooking che hanno visto all’opera chef della bottega centonove/novantasei, dell’Enaip Impresa Sociale di Foggia e del Comune di Rignano Garganico. Nell’ambito di “Work Hub Fest” centrale è stato anche l’evento “Puglia: un mare di opportunità“, che a partire dall’azione strategica della Regione Puglia “Mare a sinistra” prevista dai progetti Punti Cardinali, ha l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione dei talenti locali e la connessione tra imprese, istituzioni e giovani professionisti, promuovendo orientamento, occupabilità e partecipazione attiva. Sono stati presenti i progetti dei Comuni di San Marco in Lamis, Candela, Anzano di Puglia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, Casamassima, curati da Euromediterranea, Tota Consulting Formazione s.r.l., Cantieri di Innovazione Sociale. Tra i tanti partecipanti ai talk organizzati, Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia; Rosa Barone, consigliera Regione Puglia; Nicola Gatta, consigliere regionale; Gianluca Budano, direttore Arpal Puglia; Silvia Pellegrini, direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione Regione Puglia; Pasquale Ferrante, vicepresidente Legacoop Puglia; Stefano Iorio, responsabile Area Terza Missione Università di Foggia; Paolo Lavanga, sindaco di Anzano di Puglia; Yvan Sagnet, presidente dell’associazione No Cap.