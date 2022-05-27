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Nuove rotte Ryanair dalla Puglia per l’estate Aeroporto di Foggia: oggi l'annuncio per la ripresa dei voli civili dopo anni

27 Maggio 2022
ryanair

Oggi a Foggia viene annunciato quale compagnia si occupi dell’aeroporto del capoluogo daino. Dopo anni di stop si va verso il ritorno ai voli civili e l’allungamento della pista permette l’utilizzo di aerei fino a 150 posti.

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Di Martino Abbracciavento:

A partire dall’estate 2022, undici nuove rotte Ryanair per la Puglia, cinque dall’aeroporto di Bari (per Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv) e sei dallo scalo di Brindisi (per Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria).

Saranno in totale 75 le rotte che rientrano nel piano operativo che la compagnia low cost Ryanair ha previsto per la Puglia in vista dell’estate.
Ryanair offrirà infatti oltre 2,2 milioni di posti in partenza per l’estate 2022, per fornire ai propri clienti pugliesi un’ampia scelta verso le principali destinazioni europee in Germania, Regno Unito e Italia, dando quindi al turismo italiano una spinta dopo le ultime due estati perse a causa della pandemia..
Per lanciare i nuovi voli, inoltre, la compagnia propone voli a un prezzo promozionale di 19.99 euro solo andata, fino a ottobre, che vanno prenotati però entro il 28 maggio.

In merito alle nuove rotte, il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla afferma: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare, il proprio operativo da record sulla Puglia, che offre oltre 780 voli settimanali su 50 rotte da Bari e 25 da Brindisi, comprese 11 nuove rotte. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei”.

Soddisfazione per il nuovo piano anche parte del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile che sottolinea: “La forte comunione di intenti tra Aeroporti di Puglia e Ryanair continua a produrre risultati eccellenti per la nostra regione e per i settori economici che nei collegamenti aerei, rapidi, diretti ed economici, hanno un alleato fondamentale. Il forte interesse del vettore irlandese per la Puglia e per il turismo, settore trainante della nostra economia, si traduce in un operativo che copre oramai tutti i più importanti mercati. Un risultato che nasce da un ambizioso progetto di sviluppo della mobilità al servizio del turismo, della cultura e delle imprese pugliesi”.

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