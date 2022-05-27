Di Stefano Inchingolo:

Il sondaggio diffuso ieri da scenari politici fa emergere che Rinaldo Melucci sarebbe rieletto sindaco di Taranto al primo turno. Giorgia Meloni, leader Fdi, ha annullato il suo comizio inizialmente previsto per stasera nella città ionica.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, oggi pomeriggio a Martina Franca. Alle 15,30 incontro con il candidato sindaco del centrodestra, Mauro Bello, al Muscato Caffè in piazza XX Settembre.

Di seguito la comunicazione di Francesco Boccia:



Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, venerdì 27 e sabato 28 maggio sarà in Puglia per diverse iniziative elettorali in vista delle amministrative del 12 giugno.

Venerdì 27 alle 19.30 sarà a Molfetta (Corso Umberto, altezza Galleria Patrioti Molfettesi) insieme al candidato sindaco Lillino Drago; alle 21 sarà a Bitonto (via Repubblica 30), insieme al candidato sindaco Francesco Paolo Ricci.

Sabato 28 alle 18.45 sarà a Barletta, presso il Bagno 27 (litoranea di Ponente) con la candidata sindaca Santa Scommegna; alle 21 sarà a Canosa, in Piazza Vittorio Veneto, per un comizio in sostegno del candidato sindaco Roberto Morra.