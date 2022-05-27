rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Boccia a Bitonto, Molfetta, Barletta e Canosa di Puglia. Tajani a Martina Franca. Meloni, niente Taranto Elezioni comunali, campagna elettorale

27 Maggio 2022
Screenshot 20210826 151946

Di Stefano Inchingolo:

Il sondaggio diffuso ieri da scenari politici fa emergere che Rinaldo Melucci sarebbe rieletto sindaco di Taranto al primo turno. Giorgia Meloni, leader Fdi, ha annullato il suo comizio inizialmente previsto per stasera nella città ionica.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, oggi pomeriggio a Martina Franca. Alle 15,30 incontro con il candidato sindaco del centrodestra, Mauro Bello, al Muscato Caffè in piazza XX Settembre.

Di seguito la comunicazione di Francesco Boccia:

Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, venerdì 27 e sabato 28 maggio sarà in Puglia per diverse iniziative elettorali in vista delle amministrative del 12 giugno.

Venerdì 27 alle 19.30 sarà a Molfetta (Corso Umberto, altezza Galleria Patrioti Molfettesi) insieme al candidato sindaco Lillino Drago; alle 21 sarà a Bitonto (via Repubblica 30), insieme al candidato sindaco Francesco Paolo Ricci.

Sabato 28 alle 18.45 sarà a Barletta, presso il Bagno 27 (litoranea di Ponente) con la candidata sindaca Santa Scommegna; alle 21 sarà a Canosa, in Piazza Vittorio Veneto, per un comizio in sostegno del candidato sindaco Roberto Morra.

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione